Jak dotrzeć tam, gdzie chcesz być – Ruben Gonzalez

Zdaniem innych

„Kiedy przeczytasz książki albo posłuchasz wystąpień Rubena, twoje życie zmieni się na bardziej pozytywne!”

– Lou Holtz, legendarny trener drużyny futbolowej Notre Dame, autor książki Winning Everyday

„Myśli Rubena płyną tak z głowy, jak i z serca, motywując zwykłych ludzi i przekonując, że mogą dokonać niezwykłych rzeczy. Ruben jest przekonujący, entuzjastyczny i po prostu prawdziwy. Zaproś go, by porozmawiał z twoim zespołem, a będziesz wdzięczny, że to zrobiłeś”.

– Zig Ziglar, nauczyciel motywacyjny, autor książki Do zobaczenia na szczycie

Dane książki:

Podtytuł: 50 prostych metod na zrealizowanie swoich celów szybciej, niż wydaje się to możliwe

Autor: Ruben Gonzalez

Przekład (tłumacz): Jerzy Cieśliński

Redakcja i korekta: Joanna Zalewska

Rok wydania: 2019

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

Ze wstępu

Kiedy miałem 10 lat i oglądałem w telewizji transmisję z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1972 r. w Sapporo, od razu wiedziałem, że będę chciał zostać olimpijczykiem. Było coś pociągającego w tamtych sportowcach, których oglądałem. Pociągała mnie nie ich forma fizyczna, lecz duch sportowy.

Olimpijczycy to byli dla mnie ludzie gotowi walczyć o swoje marzenia przez długie lata, bez żadnej gwarancji odniesienia sukcesu. Od tamtej chwili czytałem wszystko na temat olimpiady, co tylko wpadało mi w ręce. Mogłem wyrecytować najdrobniejsze szczegóły dotyczące olimpiady, ale obawiałem się podjąć jakichkolwiek działań, ponieważ nigdy nie byłem dobrym sportowcem. Faktycznie w szkole na WF-ie zawsze byłem wybierany do drużyny jako ostatni.

Minęło jednak kilka lat. Pamiętam, że jak tylko w telewizji pojawiała się transmisja z olimpiady, ja byłem jak przyklejony. W 1980 roku, kiedy cudowna amerykańska drużyna hokejowa pokonała Rosjan na olimpiadzie w Lake Placid, moja wiara zaczęła rosnąć. Byłem zainspirowany, lecz strach nadal nie pozwalał mi zacząć działać.

Aż w końcu, w roku 1984, zobaczyłem, jak Scott Hamilton zdobył złoty medal w jeździe figurowej na lodzie. Oglądając jego zwycięski pokaz, powiedziałem sobie: „Jeżeli ten drobny chłopak mógł to zrobić, to ja też mogę. Wezmę udział w następnej olimpiadzie. Postanowione. Muszę tylko znaleźć dla siebie jakiś sport”. Wyczyn Hamiltona rozpalił we mnie ogień. W końcu byłem gotów do działania.

Miałem 21 lat. To o wiele za dużo, by rozpocząć trening w jakiejkolwiek dyscyplinie sportowej, ale kiedy marzenie jest odpowiednio duże, fakty przestają mieć znaczenie.

Nie miałem czasu do stracenia. Do następnej olimpiady zostały raptem cztery lata, a ja musiałem jeszcze wymyślić sobie jakiś sport.