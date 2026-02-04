Jak ChatGPT ujawnił fałszywą diagnozę

18 grudnia 2020 roku, w środku pandemii, w małym kościele w Missouri odbył się kameralny ślub osiemnastoletnich licealnych zakochanych – Kiley Daniels i Cole’a Lemastersa. Wśród garstki obecnych gości byli tylko najbliżsi. Dla reszty przygotowano transmisję online.

To nie była zwykła ceremonia. Kilka miesięcy wcześniej Kiley przeszła atak padaczki. Diagnoza: glejak wielopostaciowy – jeden z najagresywniejszych nowotworów mózgu, z którym walczył też jej ojciec. Zmarł w listopadzie. Lekarze dawali Kiley trzy miesiące życia. Miała zaledwie 18 lat, a już pisała testament i planowała pogrzeb.

Cole przysiągł miłość „na dobre i na złe”, mając świadomość, że niekoniecznie obiecuje wspólne życie – ale to, co zostało z jej życia.

Po ślubie zamieszkali w piwnicy rodzinnego domu Kiley. Kolejne miesiące mijały od rezonansu do rezonansu. „Co trzy, cztery miesiące: badanie, czekanie, modlitwa” – wspomina Cole. Ku zdziwieniu lekarzy, każdy wynik przynosił dobre wieści. Minął rok. Potem dwa. W 2025 roku Kiley świętowała pięć lat od diagnozy. To był medyczny cud – tylko 4–7% pacjentów przeżywa tyle czasu bez nawrotu.

Ale pewne zdanie w najnowszym opisie badania zasiało wątpliwość. Cole postanowił skorzystać z ChatGPT, by zrozumieć medyczny żargon. W trakcie analizy AI zasugerowało coś zaskakującego: możliwa błędna diagnoza.

Cole podjął śledztwo. Z pomocą starych dokumentów medycznych odnalazł oryginalny raport histopatologiczny i przesłał go do ChatGPT. Po godzinie i 60 stronach raportów model wskazał kluczowy fragment: mutację IDH1 R132H. To znaczyło jedno – Kiley nie miała glejaka, lecz znacznie mniej agresywnego guza: astrocytoma IDH-mutant.

Lekarze potwierdzili to – diagnoza z 2020 roku była zgodna z ówczesnymi standardami, ale dziś uznana byłaby za błędną.

Nowe rozpoznanie całkowicie zmieniło rokowania: mediana przeżycia 7–15 lat, szansa pięcioletniego przeżycia – niemal 50%, ryzyko nawrotu – poniżej 5%. Po pięciu latach stabilności Kiley może teraz żyć pełnią życia – planować przyszłość, myśleć o dzieciach, domu, karierze.

„To nie cofa bólu i strachu tych lat, ale uwalnia nas od wyroku” – mówi Cole. – „Nie powiem, że ChatGPT uratował jej życie. Ale wierzę, że Bóg użył go, by uratować naszą przyszłość”.

Źródło opr.: Christianity Today