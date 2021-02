Izraelscy archeolodzy znajdują napis „Chrystus, narodzony z Marii”

Jerozolima, Izrael. Izraelscy archeolodzy, prowadzący prace wykopaliskowe w Dolinie Jezreel, odkryli inskrypcję sprzed 1.500 lat, dedykowaną Jezusowi.

„Chrystus, narodzony z Marii” – treść inskrypcji

Grecki napis znaleziono podczas kopania w miejscowości Et Taiyiba. Napis został wyryty w kamieniu, który zdaniem badaczy należy do pozostałości kościoła z okresu bizantyńskiego.

Oto treść inskrypcji: „Chrystus, narodzony z Marii. To dzieło najbardziej bogobojnego i nabożnego biskupa [Teodo]zjusza i nieszczęsnego T[omasza] zostało zbudowane od fundamentu (…) Ktokolwiek wchodzi, niech się za nich modli”.

Według dr Leah Di-Segni, badaczki z Instytutu Archeologii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, zdanie „Chrystus, narodzony z Marii” było używane przez ówczesnych chrześcijan w celu ochrony przed złym urokiem.

Zły urok to starożytna klątwa pochodząca z Grecji i Rzymu, która, zgodnie z wierzeniami wielu kultur, sprowadza niepowodzenie na niczego niepodejrzewających ludzi.

„To pierwszy dowód na istnienie bizantyńskiego kościoła w Et Taiyiba”

„Napis wita tych, którzy wchodzą, i błogosławi ich” – wyjaśnia dr Di-Segni. „Dlatego jest jasne, że ten budynek to kościół, a nie klasztor. Kościoły witały przy wejściu wierzących, podczas gdy klasztory zwykle tego nie robiły”.

Teodozjusz, do którego odnosi się treść napisu, był jednym z pierwszych biskupów chrześcijańskich. Badacze mówią, że pełnił funkcję regionalnego arcybiskupa metropolii Bet Sze-an, do której należała miejscowość Et Taiyiba.

„To pierwszy dowód na istnienie bizantyńskiego kościoła w Et Taiyiba, powiększający zbiór innych znalezisk, które świadczą o aktywności mieszkających w tym regionie chrześcijan” – powiedział dr Walid Atrash z Israel Antiquities Authority.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News

Podobne

Izraelscy archeolodzy prawdopodobnie odkryli jerozolimski rynek z czasów Jezusa