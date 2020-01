Izraelscy archeolodzy prawdopodobnie odkryli jerozolimski rynek z czasów Jezusa

JEROZOLIMA, Izrael. Archeolodzy z Israel Antiquities Authority (IAA) podejrzewają, że znaleźli rynek sprzed 2 tysięcy lat, zlokalizowany w Jerozolimie tuż obok niedawno odkrytej „drogi pielgrzymów”, którą Jezus i inni Żydzi chodzili do świątyni.

Na początku stycznia IAA ogłosiło, że archeolodzy odkryli spory, utwardzony obszar wzdłuż prowadzącej do Drugiej Świątyni „drogi pielgrzymów”. Uważa się, że ta otwarta przestrzeń to główny plac niższych dzielnic Jerozolimy, na którym kiedyś znajdował się gwarny rynek.

W Parku Narodowym Miasta Dawida badacze odkryli kilka rzadkich przedmiotów, które popierają ich teorię.

Jednym z nich jest pochodząca sprzed 2 tysięcy lat płyta miernicza, używana do pomiaru objętości płynów takich jak wino i oliwa z oliwek. W tej samej okolicy, eksperci znaleźli też tuziny kamiennych odważników.

„Odnaleziona przez nas płyta do pomiaru standardowych objętości, a także odkryte w pobliżu kamienne odważniki, wspierają teorię, że był to obszar rozległej aktywności handlowej, co być może wskazuje na istnienie rynku” – powiedział archeolog Ari Levy z Israel Antiquities Authority, jeden z dyrektorów prac wykopaliskowych na terenie „drogi pielgrzymów”.

Badacze sądzą, że kiedyś mieściły się tam biura „agoranomów” – urzędników pełniących w Jerozolimie nadzór nad miarami i wagami.

Ostatnie odkrycie bada profesor Ronny Reich, który wyjaśnił działanie starożytnej płyty mierniczej.

„We fragmencie płyty do pomiaru standardowych objętości, którą odkryto w Mieście Dawida, widzimy dwa pozostałe, głębokie wgłębienia, każde z otworem odpływowym na dole. Otwór zatykano palcem, a w zagłębienie nalewano płyn; po usunięciu palca, płyn spływał do naczynia, określając w ten sposób jego objętość, a płyta miernicza służyła jako stały wskaźnik objętości” – powiedział Reich w oświadczeniu.

Według Reicha, płyta miernicza to „rzadkie znalezisko”.

„Inne kamienne artefakty były bardzo popularne w Jerozolimie z czasów Drugiej Świątyni, jednak do tej pory, prace wykopaliskowe na obszarze miasta ujawniły tylko dwie podobne płyty, jakimi posługiwano się do pomiaru objętości” – powiedział. „Jedną znaleziono w latach 70. ubiegłego wieku podczas wykopalisk w Kwartale Żydowskim, drugą podczas wykopalisk Shu’afat w północnej Jerozolimie”.

Rynek i drogę pielgrzymów odkryto na obszarze Jerozolimy, do którego Levy odnosi się jako do odpowiednika Times Square.

„Wzdłuż drogi [pielgrzymów] po obu stronach stały sklepy i stragany” – wyjaśnił Levy w wywiadzie dla CBN News. „To centrum Jerozolimy z perspektywy duchowej, z perspektywy miejskiej i z perspektywy komercyjnej”.

Zeev Orenstein, dyrektor spraw międzynarodowych w City of David Foundation, powiedział: „Miejsca, wydarzenia i ludzie, którzy tworzą Jerozolimę, Jerozolimę dla chrześcijan, dla Żydów, to wszystko wydarzyło się tutaj. Wydarzyło się tu, w Mieście Dawida”.

„Właśnie tutaj bije serce Jerozolimy” – powiedział Orenstein w rozmowie z CBN News. „Mówimy o Sadzawce Siloam, mówimy o górze Moria, o Wzgórzu Świątynnym. Mówimy o Mieście Dawida. Droga pielgrzymów łączy te wszystkie miejsca”.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News