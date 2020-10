Izraelscy archeolodzy odkrywają zbiornik do obmyć rytualnych sprzed 2000 lat

Eksperci z Israel Antiquities Authority odkryli na terenie Galilei liczącą ponad 2 tysiące lat mykwę – zbiornik do żydowskich obmyć rytualnych – znajdującą się wśród pozostałości starożytnego, żydowskiego gospodarstwa wiejskiego.

Obszar rolny i samą mykwę archeolodzy znaleźli w czasie prac wykopaliskowych prowadzonych w ramach przygotowań do budowy ważnego rozjazdu szosowego na skrzyżowaniu Hamovil w Dolnej Galilei.

Odkrycia datowane są na okres Drugiej Świątyni i rzucają światło na dawne życie społeczności żydowskiej na tym obszarze.

„Istnienie mykwy, zbiornika do rytualnych oczyszczeń, nieomylnie wskazuje, że mieszkańcami starożytnego gospodarstwa rolnego byli Żydzi, którzy prowadzili religijny, tradycyjny styl życia, i zachowywali czystość zgodnie z wymogami Tory” – wyjaśniają kierownicy prac wykopaliskowych, Abd Elghani Ibrahim i dr Walid Atrash. „Zbiorniki do obmyć rytualnych używane były przez Żydów w codziennym życiu od czasów Drugiej Świątyni i używane są do dzisiaj”.

Archeolodzy mówią, że to pierwsze w historii odkrycie pozostałości starożytnej farmy żydowskiej na terenie Galilei.

„Odkrycie mykwy na obszarze gospodarstwa rolnego zmienia naszą wiedzę na temat stylu życia Żydów w okresie Drugiej Świątyni” – wyjaśniają dalej. „Do tej pory nie znaleźliśmy w Galilei żadnych żydowskich farm. Uważało się, że Żydzi w okresie rzymskim nie mieszkali na farmach poza granicami wsi czy miast. Odkrycie wiejskiego obejścia w pewnej odległości od wsi Shikhin i od dużego, żydowskiego miasta Seforis (Cippori) pokazało, że Żydzi osiedlali się też na farmach, które być może funkcjonowały jako wiejska strefa przyległa do Seforis”.

Po odkryciu mykwy, archeolodzy uświadomili sobie, że nie mogą zostawić jej w podłożu skalnym bez groźby zniszczenia przez prowadzone w pobliżu drogowe prace budowlane.

W efekcie zdecydowano o całkowitym odłączeniu od podłoża liczącego 2 tysiące lat zbiornika i przeniesieniu go do pobliskiego kibucu, gdzie będzie odpowiednio zabezpieczony.

Autor: zespół CBN News

Źródło: CBN News

