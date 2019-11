Izraelscy archeolodzy odkrywają kościół sprzed 1500 lat dedykowany „męczennikowi”

JEROZOLIMA, Izrael. W okolicach Ramat Bet Szemesz, izraelscy archeolodzy odkryli znaczący kościół sprzed 1500 lat.

Kościół pochodzący z epoki bizantyjskiej został wzniesiony w 543 roku po Chrystusie, w czasach cesarza Justyniana. Później, za panowania cesarza Tyberiusza II Konstantyna, dobudowano kaplicę. Napis znaleziony na miejscu prac wykopaliskowych głosi, że kościół został ukończony przy wsparciu finansowym cesarza Tyberiusza.

„Liczne, pisemne źródła świadczą o cesarskim finansowaniu kościołów w Izraelu, jednak niewiele można się dowiedzieć z dowodów archeologicznych, takich jak znalezione w Bet Szemesz inskrypcje pamiątkowe” – powiedział Benjamin Storchan, dyrektor prac wykopaliskowych prowadzonych w imieniu Muzeum Archeologicznego w Izraelu. „Zaangażowanie cesarstwa w rozbudowę budynku przywołuje też wizerunek dużego orła z rozpiętymi skrzydłami – symbol Imperium Bizantyjskiego – który pojawia się na jednej z mozaik”.

Trzyletnie prace wykopaliskowe ujawniły kompleks zabudowań, ozdobionych niegdyś szczegółowymi mozaikami, strzelistymi kolumnami i kolorowymi freskami.

Na kościelnym dziedzińcu archeolodzy znaleźli wciąż nietknięty napis, który wskazuje, że kościół został dedykowany „męczennikowi”.

„Tożsamość ‚męczennika’ (świadka) nie jest znana, jednak wyjątkowe bogactwo konstrukcji i jej napisy sugerują, że była to ważna postać” – powiedział Storchan.

Jego zespół odkrył też pod kościołem kompletnie nietknięte krypty.

„W Izraelu odkryto tylko kilka kościołów z całkowicie nietkniętymi kryptami” – wyjaśnił Storchan. „Krypta służyła jako podziemna komora pogrzebowa, która najwyraźniej mieściła szczątki (relikwie) owego męczennika. Do krypty wchodziło się przez dwie równoległe klatki schodowe – jedna prowadziła w dół do komory, druga z powrotem na górę, do sali modlitewnej. Dzięki temu, spore grupy chrześcijańskich pielgrzymów mogły odwiedzać to miejsce”.

Większość prac wykopaliskowych wykonały tysiące nastolatków, których Muzeum Archeologiczne w Izraelu zaprosiło do pomocy przy odkrywaniu historii poprzez archeologię.

Uczestnicy prac znaleźli tysiące przedmiotów, w tym bizantyjskie szklane okna, lampy i chrzcielnicę.

By umożliwić realizację projektu, Muzeum Archeologiczne w Izraelu nawiązało współpracę z Muzeum Ziemi Biblijnej.

„Jesteśmy dumni z naszej współpracy z Muzeum Archeologicznym w Izraelu, która wydobyła na światło te nowe, ważne znaleziska, zapraszając tysiące odwiedzających ze wszystkich grup wyznaniowych, wiekowych i narodowościowych, by docenili bogate dziedzictwo kulturowe Ziemi Izraela” – powiedziała Amanda Weiss, dyrektorka Muzeum Ziemi Biblijnej.

Autor: Emily Jones, Julie Stahl

Źródło: CBN News