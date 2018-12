Izrael: Znaleziono złote monety i 900 letni nausznik

Na początku grudnia znaleziono w Parku Narodowym Cezarei dzbanek z brązu z 24 złotymi monetami i złotym nausznikiem, jak obecnie poinformowano. Skarb znaleziony został między dwoma kamieniami muru w domu zbudowanym między 909 i 1171 n.e. to znaczy w czasach Abbasydów i Fatmidów.

Monety datowane są na XI wiek, który przypadał na czas zdobycia miasta w roku 1101 przez Krzyżowców – decydujące wydarzenie w średniowieczu. Według ekspertów można przyjąć, że właściciel skarbu lub jego rodzina byli zmasakrowani przez Krzyżowców lub sprzedani do niewoli, tak że nie mogli wrócić i odzyskać skarbu.

Okazał się on jedyną w swoim rodzaju kolekcją numizmatów jakiej jeszcze w Izraelu nie było. Są to więc 18 dinarów z czasu Fatimidów, znajdowanych już wcześniej, ponieważ były one powszechnie używane w Cezarei. Nowe i cenne i rzadko znajdywane jest natomiast sześć złotych monet z czasów bizantyjskich cesarzy. „Jedna moneta miała wartość rocznego dochodu rolnika, z czego wynika, że osoba która ją posiadała była bardzo bogata“ – stwierdzili eksperci. (Jerusalem Post) Mateusz 6,19-20 i Psalm 49,6-8

