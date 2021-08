Izrael: Zachęcani do plucia i obrażania imienia Jezusa

Mesjańscy wierzący w Arad na południu Izraela stali się celem Gur Hasidim, skrajnie ortodoksyjnej sekty żydowskiej. Niedawno, na chodniku przed domem pewnych wierzących, narysowano graffiti głoszące, że „misja” – termin używany przez członków Gur w odniesieniu do społeczności mesjańskich chrześcijan – to „tragedia dla narodu żydowskiego”.

zachęcani do plucia i obrażania imienia Jezusa

Młodzi członkowie Gur są zachęcani do plucia i obrażania imienia Jezusa, ilekroć spotykają chrześcijan. Wrogo nastawieni członkowie sekty często zbierają się przed miejscami ich spotkań modlitewnych. Podczas wcześniejszego zajścia z sierpnia 2017 roku, spora grupa ludzi Gur demonstrowała przed miejscem zgromadzeń mesjańskich wierzących.

Chcąc zidentyfikować członków mesjańskiej społeczności, antagoniści Gur zebrali numery tablic rejestracyjnych wierzących i robili zdjęcia przychodzącym na zgromadzenie.

Módlmy się, by mesjańscy wierzący, którzy mierzą się z ciągłymi groźbami i nękaniem, otrzymali mądrość i cierpliwość, by reagować biblijnie na czyny swoich prześladowców. Niech doświadczany sprzeciw służy umocnieniu i zjednoczeniu atakowanej społeczności chrześcijan, uzdalniając ich do mocnego trwania w wierze, by mogli odważnie świadczyć o Chrystusie.

Módlmy się, by Bóg miał miłosierdzie dla rozjątrzonych członków Gur, otwierając ich duchowe oczy, aby zobaczyli, że Ten, którego przeklinają i znieważają, jest w istocie samym źródłem ich miłości, nadziei i zbawienia.

