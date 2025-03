Izrael: Święto ku czci imigrantów

Pod koniec ubiegłego roku populacja Izraela po raz pierwszy przekroczyła 10 milionów, co w porównaniu do ponad 800 tysięcy mieszkańców w chwili powstania państwa Izrael stanowi znaczący wzrost.

Święto Jom Haalija (Święto ku czci imigrantów) zwraca uwagę na wszystkich imigrantów, którzy przybyli do kraju od czasu ogłoszenia niepodległości w 1948 roku.

7-8 kwietnia 2025 r., co odpowiada dziesiątemu dniu miesiąca Nisan w roku 5785 według kalendarza żydowskiego, obchodzone jest w Izraelu jako święto Jom Haalija.

Za Israel Raport