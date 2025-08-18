Ze świata

Izrael oskarżony o wykorzystywanie pomocy humanitarnej jako broni w konflikcie w Strefie Gazy

18/08/2025Aktualizowane: 18/08/2025

Gaza Chrześcijańska organizacja charytatywna Embrace oskarżyła rząd Izraela o celowe wstrzymywanie pomocy humanitarnej w ramach trwającej wojny z Hamasem w Strefie Gazy.

Embrace znalazła się wśród stu organizacji, które podpisały się pod wspólnym oświadczeniem, wzywającym Izrael do zakończenia faktycznej blokady pomocy wjeżdżającej do Gazy.

*** Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na swój adres e-mail. ***

Izrael utrzymuje, że nie ogranicza ilości pomocy mogącej dotrzeć na teren Strefy, jednak organizacje pozarządowe odpowiedzialne za jej dostarczanie przedstawiają zupełnie inny obraz sytuacji.

Izraelskie władze często odmawiają zgody na transporty humanitarne, argumentując, że dana organizacja „nie posiada autoryzacji”. Tylko w lipcu odrzucono 60 wniosków o zgodę na dostarczenie pomocy.

Wzrost liczby odmów wiązany jest z nowymi wymogami nałożonymi przez Izrael, które – zdaniem krytyków – są „nieprecyzyjne i upolitycznione”.

Organizacje, które kwestionują legalność państwa izraelskiego lub nie przedstawią danych swoich prywatnych darczyńców i listy palestyńskich pracowników, zazwyczaj nie otrzymują zezwolenia na niesienie pomocy.

Choć Izrael uzasadnia nowe regulacje względami bezpieczeństwa – obawiając się, że pomoc może trafiać do Hamasu za pośrednictwem palestyńskich pracowników – same organizacje humanitarne twierdzą, że wymóg przekazywania danych personelu jest „bezprawny, niebezpieczny i sprzeczny z zasadami humanitaryzmu”.

NGO-sy* podkreślają, że aż 98 procent pracowników humanitarnych, którzy zginęli w tym konflikcie, to Palestyńczycy.

Według wspólnego oświadczenia organizacji pomocowych, „większość dużych międzynarodowych NGO* nie była w stanie dostarczyć ani jednej ciężarówki z pomocą ratującą życie” od czasu wprowadzenia nowych zasad na początku marca.

Przykładem może być organizacja Anera. Jej prezes i dyrektor generalny, Sean Carroll, poinformował: „Anera posiada w gotowości pomoc wartą ponad 7 milionów dolarów – w tym 744 tony ryżu, co wystarczyłoby na sześć milionów posiłków – która utknęła w Aszdod, zaledwie kilka kilometrów od Gazy”.

Źródło: Christian Today

* NGO – (ang. Non-Governmental Organization) to organizacje pozarządowe.

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

Tagi
18/08/2025Aktualizowane: 18/08/2025
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Doha, Katar

Katar: „Podpalacz i strażak” – sojusznik Waszyngtonu i sponsor ekstremizmu

17/08/2025

Pakistan: Rośnie liczba fałszywych oskarżeń o bluźnierstwo wobec chrześcijan

17/08/2025

Libia: Amnesty International żąda unieważnienia wyroków wobec 11 chrześcijan

16/08/2025
lgbt

Grupa LGBT, która walczyła o pozbawienie chrześcijańskich uczelni zwolnień, zostaje zamknięta

16/08/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button