Izrael oskarżony o wykorzystywanie pomocy humanitarnej jako broni w konflikcie w Strefie Gazy

Chrześcijańska organizacja charytatywna Embrace oskarżyła rząd Izraela o celowe wstrzymywanie pomocy humanitarnej w ramach trwającej wojny z Hamasem w Strefie Gazy.

Embrace znalazła się wśród stu organizacji, które podpisały się pod wspólnym oświadczeniem, wzywającym Izrael do zakończenia faktycznej blokady pomocy wjeżdżającej do Gazy.

Izrael utrzymuje, że nie ogranicza ilości pomocy mogącej dotrzeć na teren Strefy, jednak organizacje pozarządowe odpowiedzialne za jej dostarczanie przedstawiają zupełnie inny obraz sytuacji.

Izraelskie władze często odmawiają zgody na transporty humanitarne, argumentując, że dana organizacja „nie posiada autoryzacji”. Tylko w lipcu odrzucono 60 wniosków o zgodę na dostarczenie pomocy.

Wzrost liczby odmów wiązany jest z nowymi wymogami nałożonymi przez Izrael, które – zdaniem krytyków – są „nieprecyzyjne i upolitycznione”.

Organizacje, które kwestionują legalność państwa izraelskiego lub nie przedstawią danych swoich prywatnych darczyńców i listy palestyńskich pracowników, zazwyczaj nie otrzymują zezwolenia na niesienie pomocy.

Choć Izrael uzasadnia nowe regulacje względami bezpieczeństwa – obawiając się, że pomoc może trafiać do Hamasu za pośrednictwem palestyńskich pracowników – same organizacje humanitarne twierdzą, że wymóg przekazywania danych personelu jest „bezprawny, niebezpieczny i sprzeczny z zasadami humanitaryzmu”.

NGO-sy* podkreślają, że aż 98 procent pracowników humanitarnych, którzy zginęli w tym konflikcie, to Palestyńczycy.

Według wspólnego oświadczenia organizacji pomocowych, „większość dużych międzynarodowych NGO* nie była w stanie dostarczyć ani jednej ciężarówki z pomocą ratującą życie” od czasu wprowadzenia nowych zasad na początku marca.

Przykładem może być organizacja Anera. Jej prezes i dyrektor generalny, Sean Carroll, poinformował: „Anera posiada w gotowości pomoc wartą ponad 7 milionów dolarów – w tym 744 tony ryżu, co wystarczyłoby na sześć milionów posiłków – która utknęła w Aszdod, zaledwie kilka kilometrów od Gazy”.

Źródło: Christian Today

* NGO – (ang. Non-Governmental Organization) to organizacje pozarządowe.