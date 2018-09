Izrael: Nie będzie teorii ewolucji w szkołach?

W izraelskiej telewizji Channel 10 ukazał się niedawno raport, w którym autorzy piszą że „ministerstwo edukacji zachęca nauczycieli, żeby koncentrowali się na lekcjach biologii także na innych tematach, nie tylko na teorii ewolucji. Ani w przedszkolach (?!), a nie w szkołach podstawowych nie omawia się teorii Darwina. W szkole średniej prowadzi się tylko „ogólną dyskusję. ”Wielu fundamentalistów uważa, że teoria ewolucji zaprzecza świadectwu Biblii, które dowodzi, że to Bóg stworzył całe życie”.

Ministerstwo edukacji odniosło się do programu TV i wyjaśniło, że w szkołach średnich „uczy się zasad dostosowania do warunków środowiskowych” [doboru naturalnego – przyp.MWN]. Od gimnazjów uczniowie mają wybór, by wybrać ewolucję jako przedmiot. (Kehila News)

