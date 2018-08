Izrael: Fabryka gliny z czasów chrześcijańskich

31. lipca 2018 izraelscy archeolodzy odkryli dużą manufakturę obróbki gliny i wytworzone tam wielkie kadzie do przechowywania różnych przedmiotów – to wszystko z czasów od rzymskich do bizantyjskich.

Izraelski Urząd Starożytności (IAA) poinformował, że wykopaliska w pobliżu miasta Gedera na południe od Tel Avivu ukazały fabrykę, obok centrum wypoczynkowego z 20 basenami i pomieszczenie do gier. Szefowa badań Alla Nagosrky, wyjaśniła, że od 3. stulecia naszej ery fabryka produkowała przez 600 lat naczynia, które historycy określają jako pojemniki z Gazy. Taka fabryka nie powstaje z dnia na dzień. Jakiś inżynier wszystko to zaplanował. Ten obszar jest niezwykle dobrze rozplanowany”.

W wyjaśnieniu IAA stwierdził „Czas istnienia wytwórni wskazuje na raczej firmę rodzinną, przekazywaną z pokolenie w pokolenie.” Resztki produkcji pozwalają szacować jej wielkość przy zakończeniu działalności na 100.000 pojemników.

* W pobliżu fabryki znajdowały się dwie bizantyjskie łaźnie, z których przyjemniej jedna posiadała bojler na gorącą wodę i 20 „dobrze skonstruowanych” basenów do pływania, które połączone były kanałami i wodociągami. Archeolodzy uważają, że baseny te służyły miejscowym oaz przyjezdnym podróżującym starożytną trasą, która prowadziła od portu w Gazie do wnętrza lądu. Odkryta w Gederze sala gier była dla naukowców rzadką niespodzianką.

Znaleziono w niej plansze do Backgammona i Mankali,

które były wtedy popularną rozrywką, a i dziś się w nie grywa. Być może fabryka przerobu gliny zamierzała zabudować centrum rozrywek dla swoich pracowników, tak jest to dzisiaj również praktykowane. Zwłaszcza w firmach High-Tech. (AFP) Wszystko jedno gdzie znajdujesz sią w Izraelu wszędzie są dowody i przykłady jak to wyglądało wtedy i widać też jaką innowacyjną przyszłość czeka kraj „Serca sług Twoich są przy jego kamieniach, a jego gruzy ból im sprawiają.” – Psalm 102,15

za © 2018 Vision For Israel. All rights reserved