Izrael: dochodzenie w sprawie zniszczenia Ołtarza Jozuego

Jerozolima, Izrael. Prezydent Izraela Reuven Rivlin wezwał izraelskie wojsko do zbadania zniszczeń na starożytnym obszarze uważanym za ołtarz, który Jozue zbudował Panu na Górze Ebal.

Rivlin napisał list do ministra obrony Benny’ego Gantza, w którym wyraził „głęboki” niepokój z powodu zniszczenia ołtarza

„Zwracam się do pana o gruntowne zbadanie tej sprawy, by na miejscach dziedzictwa nie dokonywano kolejnych takich zniszczeń” – napisał Rivlin.

„Jako władcy na naszej ziemi, robimy wszystko, co możliwe, by zapewnić wolność kultu oraz chronić i czcić święte miejsca wszystkich mieszkających na niej grup religijnych” – oznajmił. „To nie do pomyślenia, że my, którzy jesteśmy zakorzenieni w obecnych w całym kraju miejscach dziedzictwa, nie zapewniamy tym miejscom ochrony przed wszelkimi rodzajami zniszczeń i szkód”.

Według władzy samorządu zniszczenia, są wypadkiem przy pracy budowlańców

Święte miejsce leży na Zachodnim Brzegu na tzw. obszarze B, kontrolowanym przez Autonomię Palestyńską. Siły Obronne Izraela mają kontrolę cywilną tylko nad obszarem A Zachodniego Brzegu.*

Ołtarz Jozuego znajduje się w pobliżu palestyńskiego miasta Nablus. Władze samorządowe miasta stwierdziły, że zniszczenie jest przypadkowe, spowodowane przez robotników budowlanych pracujących przy budowie pobliskiej drogi.

„Pracujemy obecnie nad renowacją drogi, która łączy osadę ze wschodnią częścią Nablus” – poinformował miejski samorząd. „Pracę prowadzi prywatny wykonawca, który najwyraźniej spowodował zniszczenie muru w pobliżu drogi. Wykonawca naprawi zniszczenie, do którego doszło nieumyślnie”.

Miejsce uważane za ołtarz Jozuego znajduje się na terenie bliblijnej Judei i Samarii. W Księdze Jozuego 8:30-35 czytamy, że Jozue zbudował Bogu ołtarz „jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana, Izraelitom” (Joz 8:31). Właśnie tam Jozue odczytał synom Izraela całe Prawo Mojżesza, wraz z błogosławieństwami, jeśli będą Bogu posłuszni, i przekleństwami, jeśli Go opuszczą.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News

*Uwagi tłumacza: Zgodnie z Porozumieniami z Oslo z 1993 roku, obszar B Zachodniego Brzegu znajduje się pod cywilną władzą Autonomii Palestyńskiej i militarną kontrolą Izraela, obszar A kontrolowany jest przez Palestyńczyków, natomiast Siły Obronne Izraela mają pełną kontrolę tylko nad obszarem C. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Palestyna_(pa%C5%84stwo)