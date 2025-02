Islamiści w Egipcie stosują nową taktykę nawracania chrześcijanek

1 czerwca 18-letnia koptyjska chrześcijanka o imieniu Amany udała się do swojej szkoły w Górnym Egipcie, ale nigdy do niej nie dotarła. Przez dwa lata grupa muzułmańskich dziewcząt w jej szkole atakowała ją za pośrednictwem mediów społecznościowych, próbując przekonać ją do przejścia na islam i oddzielenia się od rodziny. Według organizacji Coptic Solidarity dziewczęta te były pod wpływem mężczyzn z salafickiego odłamu islamu, których celem było wciągnięcie chrześcijańskich uczniów w islamskie życie.

Amany była pilną uczennicą i poinformowała rodzinę, że idzie do szkoły na ostatni egzamin, jednak nigdy nie wróciła. O północy jej rodzina zaczęła szukać jej w szpitalach. Następnego ranka, gdy odwiedzili jej szkołę, administrator potwierdził, że uczęszczała do niej, ale odmówił przedstawienia jakichkolwiek dowodów. Po zaangażowaniu policji okazało się, że Amany nigdy nie dotarła do szkoły. Rodzina znalazła się pod presją ze strony funkcjonariusza, który zasugerował, że Amany mogła być zaangażowana w romantyczny związek, co jest często stosowaną strategią w takich przypadkach.

Funkcjonariusz przeszukał również dom rodzinny i przeprowadził krótką rozmowę z Amany, podczas której powiedziała: „Wyszłam”, ale jej rodzina nie mogła nawiązać z nią dalszej komunikacji. Później odkryli wiadomości na czacie w mediach społecznościowych, w których muzułmański przyjaciel oraz mężczyzna o imieniu Islam namawiali ją do nawrócenia i odizolowania się od rodziny.

Islam twierdził, że może pomóc Amany w kwestiach teologicznych, ale sugerował również, że jeśli przejdzie na islam, zyska nowe życie z dala od rodziny. Amany nie skontaktowała się z nim później.

W raporcie Coptic Solidarity zauważono rosnącą tendencję do uprowadzeń i przymusowych konwersji wśród koptyjskich kobiet, które często są bagatelizowane jako sytuacje dobrowolne. Dowody wskazują jednak, że wiele zaginięć nie jest dobrowolnych, co podkreśla systemowy charakter problemu. Raport wskazuje, że chociaż niektóre przypadki dotyczą związków opartych na konsensusie, nie można zignorować częstotliwości zaginięć i zerwania więzi z rodzinami.

Koptyjskie kobiety są narażone na różne niebezpieczeństwa, w tym uwodzenie w celu konwersji religijnej, a władze często nie tylko nie pomagają, ale wręcz pogarszają sytuację. Wezwano do reform prawnych w Egipcie, które miałyby na celu ochronę kobiet, poprawę reakcji policji na zaginięcia oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób zaangażowanych w uprowadzenia i przymusowe konwersje. Dalsze sugerowane środki obejmują zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom oraz wprowadzenie konsekwencji prawnych dla urzędników, którzy nie podejmują działań w takich przypadkach.

Źródło opr.: Christian Daily