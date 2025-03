Nowy raport Centrum Sprawiedliwości Społecznej (CSJ) zwraca uwagę na niepokojący trend dotyczący młodych mężczyzn w Wielkiej Brytanii. Zauważono, że liczba mężczyzn w wieku od 16 do 24 lat, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie uczestniczą w szkoleniach (tzw. NEET), wzrosła o 40% od czasu pandemii, podczas gdy wskaźnik dla kobiet wynosi jedynie 7%. Co więcej, młodzi mężczyźni obecnie zarabiają mniej niż młode kobiety w wielu sektorach, w tym wśród absolwentów szkół wyższych.

Raport wskazuje na rosnącą przepaść w przekonaniach społecznych i politycznych między młodymi mężczyznami a kobietami. Młodzi mężczyźni skłaniają się ku konserwatywnym i tradycyjnym wartościom lub prawicowym ruchom politycznym, podczas gdy młode kobiety przyjmują bardziej liberalne poglądy. Zauważono, że rozpad rodzin pozostawił wielu chłopców bez pozytywnych wzorców do naśladowania, co prowadzi do coraz bardziej ponurych perspektyw ich przyszłości.

Tim Dieppe z Christian Concern podkreśla, że islam jest najszybciej rozwijającą się religią w Wielkiej Brytanii, a populacja muzułmanów ma wzrosnąć do 3,9 miliona, co stanowi 6,5% ogółu społeczeństwa do 2021 roku, w porównaniu do 2,7 miliona w 2011 roku. Wzrost ten przypisuje się imigracji oraz wyższemu wskaźnikowi urodzeń wśród muzułmanów. Dieppe zauważa, że imię Muhammad jest najpopularniejszym imieniem dla chłopców w Wielkiej Brytanii od 2011 roku.

Raport CSJ sugeruje, że islam może przyciągać pozbawionych praw wyborczych młodych mężczyzn z kilku powodów: oferuje wspierającą społeczność kierowaną przez szanowane osobistości, stawia wyzwanie zachodniej świeckiej kulturze oraz daje szansę na zdobycie szacunku i uznania w subkulturze za praktykowanie islamu.

Dieppe wyraża zaniepokojenie malejącym wpływem chrześcijaństwa w Wielkiej Brytanii i wzywa do odnowienia przywiązania do wartości chrześcijańskich. Ostrzega, że plany rządu Partii Pracy dotyczące uchwalenia przepisów chroniących islam przed krytyką mogą jeszcze bardziej zaszkodzić chrześcijaństwu, umożliwiając bardziej publiczne wyrażanie islamu, jednocześnie uciszając jego krytyków.

Pomimo tych zmian politycznych, raport wskazuje, że upadek tradycyjnych struktur rodzinnych oraz wzrost liczby osób bezdzietnych mogą w przyszłości prowadzić do wzrostu liczby młodych mężczyzn z świeckich środowisk, którzy przechodzą na islam.

Źródło opr. Christian Today