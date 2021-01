Irlandzki Kościół katolicki przeprasza za złe traktowanie matek i dzieci w kościelnych domach pomocy

Władze reprezentujące Republikę Irlandii i irlandzki kościół katolicki oficjalnie przeprosiły za powszechne złe traktowanie niezamężnych matek i ich dzieci w prowadzonych przez kościół domach.

„9 tys. dzieci zmarło podczas pobytu w domach”

Niedawno Irlandzka Komisja Śledcza ds. Domów Matki i Dziecka (Ireland’s Commission of Investigation into Mother and Baby Homes) wydała raport. Opisano w nim działanie domów w latach 1922-1998. Okazało się wówczas, że we wcześniejszych dekadach źle traktowano przebywające tam osoby.

Zgodnie ze streszczeniem raportu 9 tys. dzieci zmarło podczas pobytu w domach. To aż 15% wszystkich dzieci, które tam przebywały.

„Bardzo wysoki współczynnik umieralności niemowlaków (pierwszy rok życia) w irlandzkich domach matki i dziecka to prawdopodobnie najbardziej zatrważająca kwestia dotycząca tych instytucji”, napisano w dokumencie.

„Współczynnik umieralności nieślubnych dzieci zawsze był znacząco wyższy, niż dzieci pochodzących z małżeństwa. Jest on jednak jeszcze wyższy w domach matki i dziecka. W latach 1945-46 współczynnik umieralności niemowląt w domach matki i dziecka był prawie dwa razy wyższy od narodowej średniej umieralności nieślubnych dzieci”.

„Premier przeprasza dzieci i matki w imieniu państwa”

W środę przed parlamentem przemawiał premier Irlandii Micheál Martin. Złożył wtedy przeprosiny w imieniu państwa, które pomagało w prowadzeniu domów.

– Dzieci urodzone poza związkami małżeńskimi były traktowane jak wyrzutki w szkole i w społeczeństwie. Niektóre z tych oddanych doświadczyły okrutnego wyzysku, zaniedbania i przemocy w rodzinach i społecznościach, do których trafiły. To coś naprawdę niewybaczalnego.

– Poczucie porzucenia, którego doświadczyło wiele z tych dzieci, jest wręcz namacalne w zeznaniach świadków – powiedział. – Okoliczności ich narodzin, ustalenia dotyczące opieki nad nimi w ich najmłodszych latach, stygmatyzacja i ciągły brak informacji dotyczących narodzin to ogromny ciężar w ich życiu.

– Chcę osobiście przeprosić dzieci, które ktoś chował, traktował jak towar, jak obywateli niższego sortu. Chcę przeprosić również matki, które nie miały innego wyjścia i musiały oddać swoje dziecko – ciągnął Martin.

„Dziś nastał dzień zadośćuczynienia”

– Kościół i państwo prowadziły te domy razem. Działały nierozłącznie, są więc tak samo winne. Ponadto robiły to za przyzwoleniem społeczeństwa w szerszym rozumieniu. Kościół i państwo wzmacniały zatem uprzedzenia i osąd społeczny, mimo że powinny były zmienić sytuację.

– Teraz mamy okazję się zrehabilitować w imieniu poprzednich pokoleń – dodał Martin. – Jako społeczeństwo i kraj musimy się wiele nauczyć.

– Dziś nastał dzień zadośćuczynienia. Jesteśmy przerażeni i zrozpaczeni, słysząc historię Irlandii opowiedzianą w tym raporcie. Obiecujemy więc być uczciwi wobec tych, którzy cierpieli.

„Raport również komentuje arcybiskup”

Arcybiskup Eamon Martin, głowa irlandzkiego kościoła katolickiego, również skomentował raport. Stwierdził, że przedstawia „ponury rozdział z życia kościoła i społeczeństwa”.

– Zgadzam się, że kościół zdecydowanie stanowił część kultury, w której ludzie często doświadczali stygmatyzacji, osądu i odrzucenia – powiedział arcybiskup.

– Z głębi serca przepraszam pokrzywdzonych i wszystkich, na których osobiście wpłynęły opisane wydarzenia. Przepraszam za to i za związany z tym długotrwały ból i niepokój.

