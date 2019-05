Irański minister służb specjalnych przyznaje, że chrześcijaństwo rozprzestrzenia się w jego kraju

Irański minister służb specjalnych po raz pierwszy publicznie przyznał, że w Iranie rozprzestrzenia się chrześcijaństwo.

Według strony Iranwire.com, kiedy Mahmoud Alavi, minister służb specjalnych Islamskiej Republiki Iranu, przemawiał przed grupą szyickich duchownych, powiedział, że „chrześcijaństwo rozprzestrzenia się w „częściach” Iranu”.

Próbując najwyraźniej potraktować ludzi zmieniających wyznanie jak coś mało istotnego, Alavi powiedział: „Chrześcijaństwo przyjmują zwyczajni ludzie, których praca to sprzedawanie kanapek i tego typu rzeczy”.

Minister powiedział też, że duchowni powinni przestać się ze sobą sprzeczać.

– Nie mieliśmy wyboru, mogliśmy jedynie wezwać ich i zapytać, dlaczego zmieniają wyznanie – powiedział zebranym Alavi. – Niektórzy powiedzieli, że szukali religii, która da im poczucie pokoju. Powiedzieliśmy im, że islam to religia braterstwa i pokoju. Odpowiedzieli, mówiąc: „Cały czas widzimy, jak muzułmańscy duchowni i mówcy mówią przeciwko sobie nawzajem. Jeśli islam to religia serdeczności, to ponad całą resztą właśnie duchowni powinni żyć w pokoju i zgodzie”.

– Szukanie korzeni tych odejść od islamu to nie zajęcie dla służb specjalnych. Mimo to właśnie takie rzeczy dzieją się przed naszymi oczami – dodał.

Iran znany jest z rosnącego prześladowania chrześcijan. Według Open Door USA, Islamska Republika jest na 9. miejscu na liście krajów najbardziej prześladujących chrześcijan. Chrześcijanom w Iranie nie wolno dzielić się swoją wiarą z osobami innego wyznania. W związku z tym nabożeństwa w języku perskim (język urzędowy Iranu) są zakazane.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News