Iranka i Żyd wspólnie odbudowują Izrael – niezwykła inicjatywa pojednania

Pokojowo nastawieni przedstawiciele dwóch narodów, które jeszcze niedawno toczyły ze sobą wojnę, połączyli siły w niezwykłej inicjatywie, niosącej nadzieję na przyszłe pojednanie.

Marziyeh Amarizadeh, irańska ewangelistka mieszkająca dziś w Stanach Zjednoczonych, wraz z ortodoksyjnym Żydem Jonathanem Feldsteinem podjęła działania, by wesprzeć Izrael duchowo i gospodarczo po masakrze z 7 października 2023 roku, która zapoczątkowała wojnę w Gazie.

W ramach ruchu Root & Branch zachęcają turystów do udziału w zbiorach dziko rosnących drzew oliwnych – przedsięwzięciu określanym mianem pielgrzymki rolniczej.

Wojna mocno uderzyła zarówno w turystykę, jak i w rolnictwo. Tymczasem uczestnicy pielgrzymki już w ubiegłym roku wywarli istotny wpływ, przyczyniając się do zasilenia izraelskiej gospodarki kwotą 50 milionów dolarów dzięki oliwie z pierwszego tłoczenia pozyskanej z około tysiąca kilogramów cennych owoców.

Na tym jednak nie poprzestano – Marzi publicznie przeprosiła izraelskich żołnierzy za rządy islamskich ekstremistów w swojej ojczyźnie, którzy dążą do zniszczenia Izraela.

Jej osobista historia jest dramatyczna: po spotkaniu z Jezusem w 1999 roku, w 2009 została uwięziona i skazana na śmierć za „zbrodnię” przejścia na chrześcijaństwo. Spędziła dziewięć miesięcy w owianym złą sławą teherańskim więzieniu Evin, gdzie doświadczyła niewyobrażalnych cierpień, a także była świadkiem tortur i egzekucji przyjaciółek i współwięźniarek.

Od chwili nawrócenia Marzi uświadomiła sobie szczególne znaczenie Izraela i narodu żydowskiego, marząc o pielgrzymce do ziemi swojego Zbawiciela. Podczas pierwszej wizyty w 2023 roku zaprzyjaźniła się z Jonathanem, dzieląc się z nim pomysłem, by w godzinie próby sprowadzać chrześcijan do Izraela na zbiory oliwek – owocu o głębokiej biblijnej symbolice.

Root & Branch odwołuje się do biblijnej prawdy, że poganie są niczym dzikie gałązki oliwne, a Żydzi – korzeniem, który je podtrzymuje (Rz 11,18).

Jonathan Feldstein, urodzony w USA, już w latach 80. jako pracownik izraelskiego konsulatu w Atlancie otrzymał zadanie budowania mostów między Żydami a chrześcijanami. Dziś kontynuuje tę misję.

W dniach 19–26 października planowana jest kolejna pielgrzymka Root & Branch, organizowana przez dwie fundacje: NewPersia.org i Genesis 123 Foundation. Szczegóły można uzyskać, pisząc na adres rootandbranchisrael@gmail.com.

Marzi natomiast marzy o odnowieniu dawnej przyjaźni między Żydami a Persami: – „Przywrócenie więzi między Żydami a Persami wspierającymi Izrael jest niezwykle ważne, ponieważ przez lata reżim islamski próbował zaszczepić nienawiść do Żydów w sercach i umysłach Irańczyków. Teraz większość Irańczyków popiera Izrael, bo wie, kto jest ich prawdziwym wrogiem, i rozumie, że Izraelczycy i Irańczycy walczą z tym samym przeciwnikiem”.

Po wydarzeniach 7 października Marzi powróciła do Izraela, by okazać solidarność: – „Zobaczyłam ogrom zniszczeń i jednocześnie niezwykłą siłę ducha mieszkańców. Jeden z rolników oliwnych w pobliżu Strefy Gazy powiedział mi, że najbardziej potrzeba im wyrazów miłości od chrześcijańskich przyjaciół”.

W ubiegłym roku pielgrzymów woził po kraju jeden z bohaterów 7 października – Beduin Yousef Ziyadne, który ryzykując życie, uratował 30 osób z festiwalu Nova, przewożąc je swoim 14-osobowym busem.

A jeśli ktoś pragnie błogosławieństwa, Pismo Święte jasno wskazuje drogę: błogosław tych, którzy są potomstwem Abrahama (Rdz 12,3).