Irańczycy grożą zniszczeniem grobowca królowej Estery i Mordochaja

JEROZOLIMA, Izrael. Pewna organizacja irańska grozi zniszczeniem budowli z Hamedan, którą miejscowi Żydzi uważają za starożytne miejsce pochówku królowej Estery i Mordochja. Zniszczenie miałoby być odwetem za tzw. „Umowę stulecia”, izraelsko-palestyński plan pokojowy prezydenta Donalda Trumpa.

Grupa o nazwie Basij, bezkompromisowy, studencki odłam Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, wydała w lutym oświadczenie, w którym grozi zburzeniem grobowca i postawieniem na jego miejscu palestyńskiego konsulatu.

„Ostrzegamy Stany Zjednoczone i reżim Syjonistów (…) że pierwszy akt spełnienia ich brudnych pragnień i najmniejszy atak na Palestynę i święte al-Quds (Jerozolimę) oznacza, że nie będą więcej zajmować miejsca zwanego grobowcem Estery (…) zamienimy je w palestyński konsulat, a wy zobaczycie spełnienie tej obietnicy” – głosi oświadczenie.

Ali Malmir, dyrektor biura turystycznego z Hamedan, w wypowiedzi dla irańskiego serwisu informacyjnego ISNA udzielonej 7 lutego, powiedział, że zburzenie grobowca jest niemożliwe, ponieważ budynki dziedzictwa kulturowego objęte są specjalnymi przepisami, których nie można łamać.

Zwierzchnik Basij w Hamedan, Tayeb Frydras, odpowiedział na twierdzenie Malmira, mówiąc, że Iran musi zademonstrować swoją siłę, a prawa Palestyńczyków są ważniejsze, niż ochrona miejsc kultury żydowskiej.

Alliance for Rights of All Minorities – ARAM (Sojusz na rzecz Praw Wszystkich Mniejszości), amerykańska organizacja monitorująca prawa mniejszości w Iranie, poinformowała, że w sobotę 15 lutego, studenckie ugrupowanie Basij próbowało dostać się do grobowca w Hamedan.

Według informacji ARAM, „Irańskie władze” dołączyły do członków Basij w domaganiu się zniszczenia grobowca, jednak nie da się od razu zweryfikować prawdziwości tego twierdzenia.

Komisja Stanów Zjednoczonych ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (US Commission on International Religious Freedom) opublikowała na Twitterze oświadczenie, twierdząc, że „jest zaniepokojona groźbami pod adresem grobowca Estery i Mordochaja i podkreśla odpowiedzialność irańskiego rządu za ochronę miejsc religijnych”.

Dyrektor Ligii Przeciwko Zniesławieniom (Anti Defamation League), Jonathan Greenblatt, nazwał te doniesienia „obrzydliwymi”, szczególnie, że za kilka tygodni Żydzi mają obchodzić Purim, święto dedykowane Esterze i Mordochajowi.

„Ludzie wszelkich wyznań powinni zabrać głos, zanim dojdzie do tej profanacji” – powiedział Greenblatt.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News