Iran: Za bycie chrześcijanami dostali wyrok więzienia

Irańscy wierzący proszą o modlitwę za nawrócone małżeństwo: Homayouna Zhaveha (62 l.) i jego żonę Sarę Admadi (42 l.), którzy oczekują na wezwanie do odbywania wyroku więzienia za działania w ramach swojego kościoła domowego.

„…ich jedyną „zbrodnią” jest udział w kościele domowym.” – Twierdzi ich prawnik

Małżonkowie zostali aresztowani przez agentów wywiadu w czasie pobytu z przyjaciółmi na wakacjach. Przyjaciół wypuszczono po przesłuchaniu, ale Homayouna i Sarę zatrzymano i ostatecznie wysłano do okrytego złą sławą więzienia Evin w Teheranie.

Homayoun, który cierpi na zaawansowaną chorobę Parkinsona, po miesiącu został zwolniony. Sarę trzymano ponad dwa miesiące, w czasie których przebywała w izolatce i była dręczona psychicznie.

W listopadzie 2020 roku Homayoun został skazany na dwa lata więzienia, Sara na 11 lat. Po apelacji, wyrok Sary skrócono do ośmiu lat. 14 marca ich sprawa trafiła do rządowego departamentu odpowiedzialnego za egzekwowanie prawa, co oznacza, że w każdej chwili mogą zostać wezwani do rozpoczęcia odbywania wyroku.

Ich prawnik twierdzi, że nie angażowali się w żadne działania zagrażające bezpieczeństwu państwowemu; ich jedyną „zbrodnią” jest udział w kościele domowym.

Módlmy się…

Módlmy się, by Bóg umocnił, zachęcił i ochronił Homayouna i Sarę w tym trudnym czasie. Niech Homayounowi da uzdrowienie fizyczne i siłę potrzebną do odbycia czekającego go wyroku (jeśliby do tego doszło), a Sarze uzdrowienie emocjonalne po traumie przemocy psychicznej, jakiej doznała wcześniej w więzieniu.

Prośmy Boga, by potężnie działał w sercach przedstawicieli irańskich władz, by przestali prześladować chrześcijan za pokojowe praktykowanie swojej wiary i okazali miłosierdzie temu wiernemu małżeństwu, unieważniając ciążące na nich oskarżenia.

Źródła: Middle East Concern, Article 18, International Christian Concern

