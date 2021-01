Iran: Uwięziona chrześcijanka w niebezpiecznym stanie depresyjnym

Rodzina w Iranie martwi się o swoją matkę, chrześcijankę uwięzioną z powodu wiary.

Módlmy się za Mary i jej rodzinę

Mary aresztowano wcześniej w tym roku za działania chrześcijańskie. W czasie niedawnej wizyty w więzieniu córka Mary zauważyła, że matka nie jest w stanie odpowiadać na pytania i posługuje się tylko krótkimi odpowiedziami „tak” lub „nie”.

Córka powiedziała naszym partnerom z The Voice of the Martyrs, że jej matka jest w depresji i nie jest sobą. Martwi się o nią i prosi o modlitwę.

Źródło: icommittopray.com

za Głos Prześladowanych Chrześcijan