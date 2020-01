Iran: rząd monitoruje kontakty z „niewiernymi”; kobiety odważnie głoszą Ewangelię

Naciski z Zachodu i rodzące się protesty wewnątrz Iranu spowodowały, że reżim zaczął ściśle monitorować irańskich chrześcijan i ich kościoły domowe.

Mike Ansari z Heart4Iran, sieci skupiającej ponad sto służb, które za pośrednictwem mediów docierają do chrześcijan w Iranie, powiedział, że rząd uważnie przygląda się działaniom chrześcijan, a także muzułmanów, którzy nawiązują kontakt ze służbą Heart4Iran.

Ansari mówi, że do centrali Heart4Iran dzwonią Irańczycy i twierdzą, że dostają sygnały od agentów irańskiego wywiadu, by nie kontaktowali się z „niewiernymi” spoza Iranu, bo nie mają prawa tego robić.

„Wygląda na to, że irański rząd jest bardzo zaniepokojony (…) Aresztując ludzi, wzbudzają w nich bojaźń Bożą” – twierdzi.

Ansari powiedział, że mimo ryzyka nękania przez rząd lub aresztowania, setki żyjących w Iranie muzułmanów nadal codziennie dzwoni do Heart4Iran, ponieważ chcą więcej dowiedzieć się o Jezusie.

„Chcą wiedzieć więcej o Księciu Pokoju” – wyjaśnia. „Myślę, że większość Irańczyków ma dosyć gniewu, dosyć frustracji, gdy widzą, jak ich bóg jest przedstawiany, i naturalnie skłaniają się ku przesłaniu miłości, będącemu rdzeniem chrześcijaństwa”.

Ponieważ Iran jest republiką islamską, przywódcy rządowi złoszczą się, gdy muzułmanie opuszczają islam dla chrześcijaństwa. W przypadku apostazji – gdy muzułmanin opuścił islam dla innej wiary – w Iranie stosuje się karę śmierci.

W 2010 roku, rząd powołał oddziały specjalne, by prowadzić najazdy na podziemne kościoły domowe i aresztować pastorów i członków kościoła.

Jednak prześladowanie chrześcijan przez irański rząd nie powstrzymało szybkiego rozprzestrzeniania się wiary w całym kraju. Dzisiaj, organizacje chrześcijańskie szacują, że już ponad milion Irańczyków przyjęło chrześcijaństwo.

Kilku przedstawicieli irańskiego rządu wyraża niepokój z powodu sporej liczby muzułmanów, którzy opuścili wiarę islamską na rzecz chrześcijaństwa. W maju zeszłego roku, irański minister wywiadu, Mahmoud Alavi, podobno publicznie narzekał, że to „się dzieje dosłownie na ich oczach”.

Pięćdziesiąt procent populacji Iranu ma poniżej 30 lat, a wielu młodych Irańczyków poznaje życie i popkulturę Zachodu przez śledzenie mediów społecznościowych.

„Zadają sobie pytanie: ‚Dlaczego jest taki rozdźwięk między naszą kulturą i społeczeństwem, a kulturą i społeczeństwem na Zachodzie? Czy naprawdę chcę być identyfikowany z ideologią i stylem życia, jaki ustalili dla mnie irańscy muzułmanie?'” – mówi Ansari.

Zaskakuje fakt, że to nie mężczyźni prowadzą ten szybko postępujący rozwój chrześcijaństwa w kraju.

„Kobiety Iranu są odważne, są bardzo śmiałe i silne, i w dużej mierze to właśnie one stoją na czele rozwoju chrześcijaństwa w Iranie” – wyjaśnia Ansari. „Nie boją się”.

Ansari twierdzi też, że pomimo specjalnie przygotowanych programów telewizyjnych nadawanych przez Heart4Iran, i chociaż do Iranu jeżdżą misjonarze, by dzielić się Dobrą Nowiną o Jezusie, wielu Irańczyków spotkało Jezusa działającego na długo przed nimi przez sny i wizje.

„Ludzie dzwonią do nas i mówią: ‚Właśnie obejrzałem wasz program na Mohabat TV i w zasadzie to miałem o tym sen, albo miałem wizję na ten temat, albo moja matka mi powiedziała, że miała o tym sen. Czy możecie powiedzieć mi coś więcej o mężczyźnie w bieli, kim jest ten Jezus, kim jest ten Książę Pokoju? To znaczy, że Bóg nie jest mściwym, zagniewanym Bogiem, który mnie ukarze, i że mnie kocha ze wszystkimi moimi trudnościami i niedomogami?’. A my mówimy: ‚Tak, to właśnie Boża łaska'”.

Ansari powiedział też, że wielu młodych Irańczyków wraca do tradycyjnego chrześcijaństwa, które przez wieki było praktykowane w Iranie, zanim wyplenił je islam.

„Znam Kurdów, którzy mówią, że w ich wioskach dziadkowie kładą na chlebie krzyż, i pytają: ‚Babciu, dlaczego kładziesz na chlebie krzyż?’. A oni odpowiadają, że ich przodkowie byli kiedyś chrześcijanami i teraz kładą na chlebie krzyż, by go pobłogosławić” – wyjaśnił Ansari.

„Widzimy zatem falę młodych Irańczyków, którzy wracają do ponownie wyłaniającego się tutaj chrześcijaństwa i chrześcijańskiej tożsamości, jakie zostały w tym regionie zagubione” – podsumował.

Autor: Gary Lane

Źródło: CBN News