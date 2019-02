Iran: ponownie aresztowano dwóch chrześcijan

W zeszłym tygodniu w Iranie aresztowano jeszcze dwóch chrześcijan. 26-letni Sina Moloudian został wyprowadzony z domu w środę w obecności rodziców. Świadkowie wskazywali na siniaki na jego twarzy, co wskazuje na użycie przemocy podczas aresztowania. Dwa dni później, w piątek, urzędnicy zatrzymali 64-letniego Ismaeila Maghrebinejada. Prawie 40 lat temu został chrześcijaninem.

Obserwowani od miesięcy

Według organizacji broniącej praw człowieka Art. 18, ośmiu mężczyzn w cywilnym ubraniu siłą dostało się do domu Siny około godziny dziewiątej rano. Miało to miejsce 23 stycznia. Przedstawili się, jako urzędnicy Ministerstwa Wywiadu i Bezpieczeństwa (VEVAK), ale nie przedstawili nakazu aresztowania. Poinformowali jedynie, że od miesięcy jest pod obserwacją. Po przeszukaniu przez mężczyzn wszystkich pokoi, skonfiskowano smartfon Siny, jego komputer i wszystkie przedmioty związane z wiarą chrześcijańską, takie jak Biblia, książki, płyty CD i krzyż. Później pozwolono mu zadzwonić do rodziny i powiedzieć im, że był przetrzymywany w więzieniu Dastgerd w Isfahanie. Władze odmówiły potwierdzenia tego faktu.

„Po prostu zgłoś jego zaginięcie”.

Od początku lat 80-tych, kiedy Ismaeil Maghrebinejad postanowił zostać chrześcijaninem, był wielokrotnie nękany i prześladowany. Bliscy mu ludzie poinformowali Art.18, że około 10 lat po jego nawróceniu ledwo przeżył przeprowadzony ma jego życie atak. W 2013 roku został zmuszony do pochówku zmarłej żony Mahvasha na cmentarzu muzułmańskim zgodnie z obowiązującymi zwyczajami dla tej religii – pomimo listu biskupa Kościoła anglikańskiego w Iranie potwierdzającego chrzest Mahvasha i jej zaangażowanie w parafię.

25 stycznia Maghrebinejad został aresztowany przez oficerów, którzy następnie pojechali z nim do jego mieszkania i je przeszukali. Kiedy krewni zapytali później o miejsce pobytu, powiedziano im, że nie jest on przetrzymywany w żadnym z ich ośrodków detencyjnych. Zalecono, aby zgłosić zaginięcie. Później Ismaeil miał okazję skontaktować się z rodziną, ale nie mógł podać żadnych informacji o swoim miejscu pobytu.

Prosimy módl się za Sinę i Ismaeila, ale także za wszystkich chrześcijan nawróconych z islamu w Iranie:

Módl się o Bożą ochronę i wzmocnienie podczas przesłuchań i całego okresu zatrzymania.

Módl się, aby więźniowie pozostali stanowczy w wierze i aby mogli świadczyć o Bożej miłości zarówno strażnikom, jak i współwięźniom.

Módl się o sprawiedliwy proces i wczesne zwolnienie.

Módl się, aby Bóg chronił liczne podziemne kościoły w Iranie i zadbał o to, aby byli muzułmanie wyrośli na dojrzałych i zdeterminowanych uczniów Jezusa.

za Open Doors Polska