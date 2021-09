Iran: Niepokojące plany zmian w prawie

W kraju takim jak Iran rozwijanie się w chrześcijańskiej wierze może być szczególnie trudne, ponieważ narzędzia ścisłej kontroli rządu nie pozwalają naśladowcom Chrystusa na wspólne spotkania. W ostatnich latach nowoczesne technologie internetowe dały służbom chrześcijańskim możliwości szerzenia Dobrej Nowiny o Jezusie i niesienia duchowej pomocy wielu wierzącym, którzy często muszą modlić się w ukryciu. Teraz jednak zaplanowane zmiany prawne grożą uciszeniem głosów wierzących w Internecie.

Kontrola

Aby ominąć istniejące rygorystyczne ograniczenia wielu Irańczyków korzysta z serwisów proxy lub wirtualnych sieci prywatnych (VPN), by obejść wprowadzone przez rząd filtry internetowe. Jednak zaproponowane prawo zdelegalizowałoby sprzedaż lub dystrybucję tego typu technologii.

Rząd nakłada też restrykcje na platformy mediów społecznościowych. Usługi zagranicznych mediów, takich jak Facebook, YouTube i Instagram, wymagałyby rejestracji w irańskich organach, co skutkowałoby ich nadzorem. Projekt ustawy umożliwia też kontrolę nad Internetem irańskim siłom zbrojnym.

W kraju, w którym rząd utrzymuje ścisłą kontrolę nad wszystkimi formami mediów drukowanych (łącznie z codzienną prasą) i jest jedynym podmiotem, który może legalnie nadawać programy telewizyjne lub radiowe, media społecznościowe są nieocenionym narzędziem komunikacji dla tych, którzy nie podzielają ekstremistycznych, islamskich poglądów rządu.

Módlmy się, by te zmiany w prawie nie weszły w życie…

Wstawiajmy się też za chrześcijańskimi służbami, które korzystają z Internetu, by docierać do Irańczyków z przesłaniem Chrystusa, prosząc Boga, by dał im mądrość i wskazał nowe, innowacyjne sposoby głoszenia Dobrej Nowiny w tym zdominowanym przez muzułmanów kraju.

Módlmy się, by miliony żyjących tam irańskich chrześcijan otrzymywały ciągłą zachętę i siłę, ufając biblijnej prawdzie o tym, że żadne wymyślone przez człowieka ograniczenia nie mogą zatrzymać faktycznego działania Ducha Świętego (Mt 16,18).

Niech Bóg zmiękczy rządzących, którzy chcą zablokować wszelkie formy chrześcijańskiej komunikacji, objawiając im rzeczywistość Zmartwychwstałego Chrystusa.

