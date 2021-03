Iran: muzułmanin, który nawrócił się do Chrystusa staje przed sądem

W lutym 2021 r. Ebrahim Firouzi – były muzułmanin, który nawrócił się do Chrystusa – został wezwany z wygnania wewnętrznego na rozprawę sądową, po czym został ponownie aresztowany. Wcześniej spędził w więzieniu niemal siedem lat i kończył właśnie trzyletni okres wygnania ok. 1600 km od swojego domu. Wezwano go do sądu w związku z oskarżeniami o sianie propagandy przeciwko Republice Islamskiej i sprzyjanie wrogim ugrupowaniom.

„Proszę chrześcijan, aby nie modlili się o moje uniewinnienie, ale o to, aby wielkie imię Boga zostało uwielbione”.

We wrześniu 2020 r. Ebrahim otrzymał pocztą niespodziewaną przesyłkę – paczkę z Bibliami. Służba bezpieczeństwa cały czas go obserwowała i gdy udał się do urzędu pocztowego po odbiór przesyłki, funkcjonariusze już tam na niego czekali.

Poszli z nim razem do jego domu, gdzie skonfiskowali jego laptopy, telefony komórkowe i książki teologiczne, nie przedstawiając przy tym nakazu sądowego. Chcieli również skonfiskować jego Biblie, ale Ebrahim powiedział im, że został oficjalnie uznany przez sąd za chrześcijanina i ma prawo mieć Biblie.

Ebrahimowi grozi kolejny trzyletni wyrok więzienia. Przed udaniem się na rozprawę sądową Ebrahim powiedział: „Proszę chrześcijan, aby nie modlili się o moje uniewinnienie, ale o to, aby wielkie imię Boga zostało uwielbione”.

Módlmy się za Ebrahima, aby świadectwo, jakie wyda, oddało chwałę Bogu.

Źródło: prisoneralert.com; icommittopray.com

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

