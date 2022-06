Iran: Długie kary pozbawienia wolności w stronniczym procesie

Wyroki są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Iranu

Przedstawiciele organizacji praw człowieka Article18, założonej przez irańskich chrześcijan, rozmawiali z kilkoma obserwatorami procesu i szczegółowo relacjonowali jego przebieg.

Skazany to Joseph Shahbazian (58 l.); po odbyciu 10-letniej kary grozi mu 2 lata wygnania w odległej prowincji w południowo-wschodnim Iranie. Mina Khajavi (59 lat) i Malihe Nazari (48 lat) trafią do więzienia na 6 lat. Salar Eshraghi Moghadam, Farhad Khazaee, Somayeh (Sonya) Sadegh i ich matka Masoumeh Ghasemi otrzymali dużo łagodniejszą karę: zostali skazani na karę więzienia od roku do 4 lat za przynależność do kościołów domowych, ale mają możliwość uniknięcia więzienia poprzez zapłacenie grzywny (od 800 do 1250 dolarów amerykańskich).

Iran jest jednym z sygnatariuszy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, a zatem oficjalnie zobowiązał się do zagwarantowania swoim obywatelom wolności religijnej. Obejmuje to wolność zmiany i głoszenia swojej wiary (art. 18).

Jednak, jak pokazuje najnowsze orzeczenie, głoszenie wiary chrześcijańskiej jest często interpretowane jako „propaganda” przeciwko Republice Islamskiej, a tym samym stanowi „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”. W wyroku z 7 czerwca stwierdzono, że skazani „zakładali i organizowali kościoły domowe z zamiarem zakłócania bezpieczeństwa narodowego”.

Sędzia grozi pozwanym i krytykuje ich religię

Rozprawa odbyła się 29 maja i trwała ponad cztery godziny. Jak donosi Article18, sędzia Iman Afshari wywierał presję na oskarżonych i dawał im możliwość złagodzenia wyroku, jeśli uznają pastora Shahbaziana za odpowiedzialnego za ich nawrócenie. Kiedy odmówili, sędzia zagroził, że podwyższy im wyroki.

Według Article18 sędzia Afshari używał ostrych i sarkastycznych słów, aby upokorzyć chrześcijan, a także oczernić ich wiarę. Kiedy ich prawnik zaprotestował, Afshari wyjaśnił, że „tylko żartował”. Inny naoczny świadek zauważył, że podczas procesu sędzia nie zadał przedstawicielowi prokuratury ani jednego pytania dotyczącego legalności procesu; adwokat chrześcijan wielokrotnie się temu sprzeciwiał.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Iran zajmuje 9. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Iranie!

Módl się za chrześcijan, którzy zostali skazani, aby nie zniechęcili się surowymi karami, ale znaleźli nową siłę w Jezusie.

Módl się za wszystkich chrześcijan uwięzionych w Iranie, aby w więzieniu doświadczyli bliskości Boga i przetrwali zwycięsko ten trudny czas.

Módl się za wszystkich chrześcijan, którzy spotykają się w kościołach domowych i których może spotkać podobny los: aby nie dali się zastraszyć, ale odważnie żyli swoją wiarą i coraz bardziej w niej wzrastali.

Módl się za sędziego Afshari i innych prześladowców, aby Duch Święty otworzył im oczy i aby ugięli swoje kolana przed Jezusem.

Źródło: Artykuł18, Open Doors

Za Open Doors

