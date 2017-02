Iran: Deportacja grozi chrześcijaninowi ubiegającego się o azyl

Ubiegającemu się o azyl Mortezie Zadehowi Songalowi, który od osiemnastu miesięcy mieszka w Islandii, grozi w Iranie kara śmierci. Został na nią skazany, gdy przeszedł na chrześcijaństwo. Wcześniej Morteza był więziony i otrzymał karę 74 batów za nieprzestrzeganie postu w okresie ramadanu. Zdołał jednak uciec do Francji a następnie do Islandii.

Początkowo deportacja Mortezy z Islandii miała odbyć się we wrześniu, jednak decyzją ministerstwa ds. imigracji odłożono ją na później, ponieważ Irańczyk ubiegał się o prawo do pobytu czasowego i pozwolenie na pracę, czego później mu odmówiono.

„(Władze) mają tylko jeden powód, aby odesłać mnie do Francji. Powołują się przy tym na Konwencję Dublińską”- wyjaśnia Morteza – „chociaż wcale nie muszą jej przestrzegać. Przedstawiłem mnóstwo argumentów za tym, że mogę być dobrym obywatelem i pracować tutaj w pokoju i harmonii”.

Podczas swojego pobytu w Islandii ten 36-letni chrześcijanin służył jako tłumacz dla jednego z miejscowych kościołów. Posiada on tytuł licencjata w tłumaczeniu oraz tytuł magistra literatury angielskiej.

Módlmy się, by Bóg zabrał od Mortezy wszelki niepokój i zastąpił go nadzieją i wiarą w to, że wkrótce otworzą się przed nim nowe możliwości zamieszkania w bezpiecznym miejscu.

Źródło: Icelandic Online News (visir.is), kontakty VOM

za Głos Prześladowanych Chrześcijan