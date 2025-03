Iran: czy ułaskawieni chrześcijanie wrócą do więzienia?

„Jeśli zostanę zwolniony, to czy wrócę do więzienia, ponieważ nadal wierzę w Chrystusa? Czy znów zostanę oddzielony od rodziny?”. Irańscy chrześcijanie wielokrotnie wyrażali podobne obawy dotyczące działań rządu. Są one uzasadnione, o czym przekonali się na początku miesiąca Nasser Navard Gol-Tapeh i Joseph Shahbazian: po przedterminowym zwolnieniu z więzienia, 6 lutego obaj zostali ponownie aresztowani.

Powody aresztowań do tej pory niejasne

Joseph (60 lat) i Nasser (63 lata) zostali skazani na dziesięć lat więzienia w związku z ich rolą przywódców w kościele domowym (oficjalny powód: „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”).

Nasser został zwolniony w październiku 2022 r. po prawie pięciu latach więzienia, podczas gdy Joseph został zwolniony we wrześniu następnego roku po nieco ponadrocznym pobycie w więzieniu.

Jak podaje organizacja praw człowieka Article 18, rankiem 6 lutego obaj zostali ponownie aresztowani przez agentów wywiadu w swoich domach w regionie Teheranu i przewiezieni do więzienia Evin.

Nasser początkowo odmówił jedzenia w proteście przeciwko ponownemu aresztowaniu, które zdaniem Article 18 było bezprawne. Według lokalnych osób kontaktowych w tym samym czasie w rejonie Teheranu zostało aresztowanych wielu innych chrześcijan. Są oni przetrzymywani w areszcie do odwołania. Powody aresztowania są nadal niejasne.

Joseph jest chrześcijaninem pochodzenia irańsko-ormiańskiego, podczas gdy Nasser przeszedł na chrześcijaństwo z islamu. Ich ponowne aresztowanie pokazuje, że dla rządu nie ma znaczenia środowisko pochodzenia chrześcijan.

W 2024 r. liczba wyroków pozbawienia wolności wobec chrześcijan wzrosła sześciokrotnie

W styczniu 2025 r. organizacja Article 18 we współpracy z Open Doors, Christian Solidarity Worldwide i Middle East Concern opublikowała raport na temat naruszeń praw irańskich chrześcijan w 2024 r. Zawiera on między innymi informacje o dziewięćdziesięciu sześciu chrześcijanach, którzy w ubiegłym roku zostali skazani na łącznie 263 lata więzienia. Dla porównania: w 2023 r. 22 chrześcijan zostało skazanych łącznie na 43,5 roku więzienia.

Raport nosi tytuł „Wierzchołek góry lodowej”, aby zwrócić uwagę na fakt, że o wiele więcej przypadków pozostaje niezgłoszonych.

Jednym z zaleceń zawartych w raporcie, który został przedstawiony na forum ONZ w Genewie w zeszłym miesiącu, jest to, że władze irańskie powinny „położyć kres kryminalizacji organizacji i członkostwa w kościołach domowych”, podczas gdy drugie zalecenie domaga się wyjaśnienia, „gdzie perskojęzyczni chrześcijanie mogą swobodnie oddawać cześć w swoim ojczystym języku bez obawy przed aresztowaniem i prześladowaniami”.

W Iranie praktycznie niemożliwe jest, aby konwertyci z islamu mogli spotykać się na wspólne oddawanie Bogu czci bez narażania się na aresztowanie.

za Open Doors, Polska