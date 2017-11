Iran: Aresztowania chrześcijan w prowincji Chuzestan

19 października w mieście Dezful został aresztowany Abdol Ali Pourmandi, członek kościoła domowego „Wieść o Pokoju”. Wcześniej, kiedy Abdol był w pracy, służba bezpieczeństwa dokonała rewizji w jego domu i skonfiskowała kilka Biblii i chrześcijańskich płyt CD. Adbol został osadzony w więzieniu w Ahwazie. Trzy dni po aresztowaniu mógł zadzwonić do rodziny i poinformować ją, że nie będzie długo więziony.

Tydzień przed aresztowaniem Abdola inny członek tego samego kościoła domowego, Mohammad Ali Torabi, został aresztowany i przetransportowany od razu do Ahwazu. Podobnie i jego rodzinę poinformowano, że zostanie szybko wypuszczony, jednak pozostaje on do tej pory w areszcie.

Od 30 lat islamskie władze w Iranie na różny sposób prześladują chrześcijan,

zwłaszcza persko-języcznych. Wyznawcy Chrystusa są nękani, zastraszani, bici i skazywani na kary długoletniego więzienia. Często grozi się im śmiercią, jeśli nie wyrzekną się swojej wiary w Chrystusa.

Módlmy się, aby Boży Duch obdarzył irańskich chrześcijan siłą i mocą, aby nie tylko przetrwali prześladowania, ale również w nich zwyciężyli.

Źródło: Mohabat News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan