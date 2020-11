Iran: Aktualności na temat zesłanych chrześcijan

Ebrahim Firouzi został zwolniony z więzienia 31 października zeszłego roku. Jednak nie może w pełni cieszyć się wolnością, gdyż oprócz więzienia zasądzono mu także 2 lata wewnętrznego zesłania. Ebrahim musi przebywać w miejscu bardzo oddalonym od swoich bliskich.

Wiosną 2020 wyrok wydłużono o kolejne 8 miesięcy i wygląda na to, że władze szukają kolejnych sposobów na to, aby ukarać Ebrahima. 27 września zawiadomiono go, że ma być oskarżony o „propagandę przeciw państwu”. Na szczęście, już następnego dnia prokurator zamknął sprawę ze względu na brak dowodów.

Został zwolniony

Inny nawrócony Irańczyk, Mohammad Reza (Youhan) Omidi, aresztowany w 2016r., został skazany na 10 lat więzienia i dwa lata na wygnaniu. Jego wyrok więzienia skrócono ostatecznie do dwóch lat. W sierpniu Mohammad został zwolniony, a od 14-tego września przebywa na wygnaniu, oddalony 1000 km od swojej żony i córek.

Módlmy się, aby obaj zesłani chrześcijanie, Ebrahim i Mohammad, doznali zachęty od Pana podczas odbywania kary. Niech oni i ich rodziny przejdą przez ten czas rozłąki zaopatrzeni i umocnieni przez Boga. Pamiętajmy również o wielu innych więzionych w Iranie z powodu wiary. Módlmy się, aby oni także zostali pocieszeni Bożą obecnością, pozostawali silni w wierze i świadectwie.

Źródła: Article18, Middle East Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan