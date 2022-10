Irak: Z Bożą pomocą Chrześcijanie przezwyciężają traumę

Wojny, ataki terrorystyczne, trudności ekonomiczne i przestępczość zorganizowana spowodowały wiele cierpienia i traumy wśród ludności Iraku w ciągu ostatnich lat. Wśród osób, które potrzebują pomocy, są prześladowani chrześcijanie. Modlitwa i poradnictwo w zakresie traumy pomagają im znaleźć uzdrowienie w Jezusie i dzielić się nim z innymi cierpiącymi.

Głębokie rany

Przez dziesiątki lat mniejszość chrześcijańska w Iraku doświadczała silnych prześladowań. Niektórzy kilkakrotnie musieli uciekać z kraju, wielu straciło krewnych. Zwłaszcza rządy terroru „Państwa Islamskiego” (IS) w latach 2014-2016 wywołały traumę u wielu chrześcijan i zachwiały ich wiarą. „Kiedy ludzie mówili mi o Bogu, pytałem: 'A co z cierpieniem, torturami, wysiedleniami?’” – mówi 35-letnia chrześcijanka Vian.

Vian pochodzi z Alqosh i z bliska obserwowała nadejście IS. Alqosh nigdy nie zostało zajęte przez IS, ale było tak blisko frontu walk, że walizki Vian stały zawsze spakowane, a ona była gotowa do ucieczki.

Prześladowania sprawiły, że wielu irackich chrześcijan zwątpiło w Boga. Tak było też z Vian. Sytuację osób, które doznały traumy, pogarsza fakt, że w Iraku osoby z problemami psychicznymi są napiętnowane. „Postrzegamy ludzi chorych psychicznie jako szalonych lub leniwych” – wyjaśnia Vian.

Potrzeba doradztwa w zakresie traumy jest ogromna. „Nawet w krajach, w których panuje pokój, ludzie doświadczają traumy, na przykład w wyniku brutalnych ataków lub utraty bliskiej osoby. Tutaj, w Iraku, takie rzeczy dzieją się cały czas: W moim życiu było tyle wojen i konfliktów, że nawet nie jestem w stanie ich zliczyć”.

Dostrzec obecność Boga

Podobnie jak Hiob (zob. Hiob 42:5), Vian znalazła pocieszenie, kiedy nauczyła się dostrzegać obecność Boga pośród cierpienia i prześladowań. „Dopiero kiedy pogodziłam się z traumą, uświadomiłam sobie, że w tym wszystkim jest Bóg”. Dziś Vian czuje się na tyle dobrze, że chce pomagać innym dostrzec Bożą obecność pośród ich trudności.

Od ponad siedmiu lat lokalni partnerzy Open Doors pracują nad przezwyciężeniem stygmatyzacji związanej z problemami zdrowia psychicznego i ich leczeniem we wspólnocie chrześcijańskiej. Obecnie działają trzy centra pomocy dla ofiar przemocy oraz szkoła, w której chrześcijanie mogą odbyć dwuletnie szkolenie, aby zostać doradcami ds. traumy. Vian bierze udział w szkoleniu od sześciu miesięcy.

Żyć nadzieją

Cierpiąca mniejszość chrześcijańska w Iraku ma ogromne znaczenie dla tego kraju, ponieważ jest łącznikiem z Jezusem Chrystusem, który jako jedyny może dać ludziom żywą nadzieję. Módl się, aby wielu chrześcijan, takich jak Vian, doświadczyło uzdrowienia z traumy i mogło dzielić się tym uzdrowieniem i nadzieją w Jezusie w swoich wspólnotach.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Iraku:

Poproś Jezusa, aby napełnił cierpiących swoim pokojem, aby nie wątpili w Jego obecność w ich życiu.

Módl się za osoby, które doznały traumy, aby nie bały się szukać pomocy.

Módl się o mądrość dla doradców ds. traumy.

Módl się, aby iraccy chrześcijanie mogli i chcieli dzielić się swoją nadzieją w Jezusie z ludźmi, którzy ich otaczają.

Za Open Doors

