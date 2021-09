Irak: Trudna sytuacja powracających chrześcijan

Na początku tego miesiąca iracki premier Mustafa al-Kadhimi spotkał się z kilkoma przywódcami kościołów chrześcijańskich w Iraku, w tym z kardynałem Louisem Raphaelem Sako, zwierzchnikiem Chaldejskiego Kościoła Katolickiego. W swoich wypowiedziach premier opowiada się za powrotem chrześcijan do domów, z których zostali wysiedleni, jednak miejscowi chrześcijanie podkreślają, że ich sytuacja w kraju jest nadal niepewna.

Słowa bez pokrycia

Lata wojny i konfliktów doprowadziły do tego, że w ciągu ostatnich 30 lat około 90 procent irackich chrześcijan uciekło ze swoich domów. W rezultacie ich liczba w kraju zmniejszyła się z około 1,5 mln na początku lat 90. do około 175 tys. w 2021 r. Po zwycięstwie nad IS w 2017 r. część z nich wróciła, ale napotkała na bardzo trudne warunki życia: brakowało miejsc pracy i nadal nie czuli się bezpieczni.

Pojawiają się doniesienia o odradzaniu się IS i lokalnych milicji, które próbują odzyskać kontrolę nad utraconymi terenami. Zdarza się, że powracający chrześcijanie zastają swoje domy nietknięte, ale mieszkają w nich obcy ludzie. Ponadto istnieją ogromne problemy z uprawą niegdyś bardzo żyznej ziemi ze względu na niedobór wody, zmiany klimatyczne, a także złe zarządzanie i korupcję.

W związku z powyższym lokalni partnerzy Open Doors z rezerwą przyjmują zapewnienia premiera: „Ci, którzy mieszkają w kraju, wciąż borykają się z wieloma problemami. Rząd nie zrobił nic, aby pomóc chrześcijanom, którzy zostali skrzywdzeni przez IS. Jeśli rząd poważnie traktuje to, co mówi, powinien najpierw pomóc chrześcijanom w kraju”.

Anna Hill, rzeczniczka Open Doors w regionie, powiedziała: „Ostatnie wezwanie premiera do powrotu chrześcijan do Iraku jest pozytywnym gestem. Uznaje zarówno wyjątkowy wkład, jaki chrześcijanie wnieśli na przestrzeni wielu wieków, jak i straty, jakie ich exodus oznaczał dla społeczeństwa”. Podkreśliła jednak, że za słowami muszą iść czyny.

Walka o dawne osiedla chrześcijańskie

Większość irackich chrześcijan mieszka na północy kraju, na Równinie Niniwy i w Autonomicznym Regionie Kurdystanu. Przejmując kontrolę nad tym niegdyś wieloetnicznym obszarem, wspierane przez Iran bojówki, Kurdowie, Arabowie i inne grupy zawłaszczają ziemie, które wcześniej należały do członków mniejszości. Chrześcijanie są na najsłabszej pozycji z powodu ich małej liczby i braku wsparcia z zewnątrz. Mimo że niektóre rodziny chrześcijańskie powróciły do swoich domów, emigracja chrześcijan nadal trwa, ponieważ ich sytuacja jest bardzo niepewna i nie widzą dla siebie perspektyw w ojczyźnie.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Irak zajmuje 11 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Iraku!

Módl się, aby Jezus wzbudził nową nadzieję i wiarę w irackich chrześcijanach, którzy cierpią z powodu sytuacji w ojczyźnie.

Módl się, aby Jezus chronił chrześcijan i błogosławił im w ich codziennych wyzwaniach – od tych małych do tych wielkich.

Módl się, aby Bóg dał Irakowi wewnętrzny pokój i uchronił kraj przed ekstremistami.

Módl się, aby pastorzy i kościoły zostały napełnione Duchem Świętym i stały się światłem Bożej łaski.

Za Open Doors

