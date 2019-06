Irak: Pięć lat po inwazji IS chrześcijanom nadal grozi niebezpieczeństwo

Prawie dwa lata temu zakończyła się trzyletnia okupacja północnoirlandzkiego miasta Mosul i okolicznych wiosek przez tak zwane Państwo Islamskie (IS). Dziesiątki tysięcy chrześcijan uciekło z regionu. Nieliczni, którzy wrócili z niepokojem patrzą w przyszłość.

Aktywni zwolennicy ISIS niszczą uprawy „niewierzących”

W maju rząd iracki ogłosił, że uzbroi mieszkańców 50 wiosek w pobliżu Mosulu, drugiego co do wielkości miasta Iraku, co powinno umożliwić im ochronę przed rozproszonymi grupami bojowników, którzy pozostają aktywni w kraju. Poprzez ukierunkowane ataki, jak np. na rynek w Kirkuk, atakujący próbują zdestabilizować rząd w Bagdadzie. IS przyznało się również do spowodowania pożarów, które w ostatnich tygodniach zniszczyły setki hektarów ziemi w północnym Iraku. W ten sposób zwolennicy IS zniszczyli uprawy na ziemi, która w ich mniemaniu jest „własnością niewiernych”.

1400 lat prześladowań chrześcijan

Brak bezpieczeństwa i stabilności sprawiają, że chrześcijanie niechętnie wracają do swoich domów i kościołów. Od czasu upadku Saddama Husajna w 2003 r. liczba chrześcijan w Iraku spadła z około 1,5 mln do mniej niż 250 000. „Chrześcijaństwu w Iraku, jednemu z najstarszych, jeśli nie najstarszemu, kościołowi na świecie grozi unicestwienie”, powiedział arcybiskup Erbil Bashar Warda podczas wizyty w Wielkiej Brytanii w zeszłym miesiącu. Według niego, chrześcijanie w Iraku mogą zbliżać się „do końca swojej drogi” po 1400 latach znoszenia prześladowań.

Chrześcijanie, którzy decydują się powrócić na równinę Niniwy stają przed wieloma wyzwaniami. Ich domy i infrastruktura miast i wsi zostały zniszczone. Stale istnieje obawa przed atakami IS lub innych bojówek.

Zabezpieczenie ram prawnych dla funkcjonowania chrześcijan

Przed okupacją IS, wioska Bartella była zamieszkana przez syryjskich chrześcijan. Dziś większość mieszkańców to szyiccy muzułmanie. Miasto jest kontrolowane przez lokalną milicję. Nieustannie dochodzi do incydentów nękania i zastraszania.

Nowopowstały ośrodek poradnictwa prawnego stara się edukować mniejszość chrześcijańską w regionie Niniwy o jej prawach. Czteroosobowy zespół, w tym sędzia i adwokat, pracuje nad sprawami dotyczącymi zwrotu ziemi i mieszkań należących do chrześcijan, przypadków odmawiania chrześcijanom dostępu do usług publicznych, takich jak edukacja lub naruszenie podstawowych praw kobiet. Open Doors wspiera tę ważną pracę. Jeden z pracowników wyjaśnia: „Ważne jest, abyśmy nie tylko pomagali w odbudowie chrześcijańskich miast i wsi, ale przede wszystkim tworzyli ramy prawne chroniące ich przyszłość”.

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Irak zajmuje obecnie 13 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę.

Módlmy się za chrześcijan w Iraku:

Dziękujmy za wszystkich chrześcijan, którzy odważyli się powrócić do swoich domów.

Módlmy się, aby Jezus chronił chrześcijan przed atakami i dawał im odwagę i głęboką wiarę.

Módlmy się, aby rząd iracki był w stanie skutecznie chronić wszystkie mniejszości religijne, w tym chrześcijan.

Módlmy się za prześladowców, aby Jezus przemówił do nich, aby zaprzestali ataków i stosowania przemocy.

za Open Doors Polska