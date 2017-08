Irak: Noeh (lat 12) musiał uciekać przed IS, ale chce powrócić

12-letni Noeh wchodzi na dziedziniec szkolny. Tutaj, w swoim rodzinnym mieście Karamles (na północy Iraku), chodził już od kilku lat do szkoły. Jednak pewnego dnia przybyło Państwo Islamskie (IS). Jak wszyscy chrześcijanie w sierpniu 2014 roku Noeh, jego rodzice i rodzeństwo musieli nagle uciekać. Ostatecznie ponad 3 lata spędzili jako uchodźcy w Irbil. Gdy Karamles zostało wyzwolone Noeh znowu mógł ponownie zobaczyć swoją dawną szkołę.

Rozpoczęcie odbudowy

Szkoła jest opuszczona. Noeh stoi w rogu podwórka szkolnego przed otwartymi drzwiami: to jego dawna sala klasowa. Białe drewniane stoły stoją tam jak stały dawniej. Zgodnie z planem irakijskiego rządu wkrótce mają na nowo rozpocząć się tutaj lekcje, jednak nie jest tam jeszcze wystarczająco bezpiecznie. Wymiar zniszczeń w Karamles jest przytłaczający: większość domów jest bardzo uszkodzona, a infrastruktura została całkowicie zniszczona. Mimo to 250 rodzin zadeklarowało już chęć powrotu do Karamles. Niektóre domy zostały już naprawione.

Ufność w Panu

Dom rodziny Noeh został podpalony. Szkody są tak ogromne, że trzeba go zburzyć i na nowo odbudować. Noeh pokazuje naszemu pracownikowi swój dawny pokój. „To były moje zabawki. Wszystkie zostały spalone, nic mi nie zostało”. Jednak marzy już o tym jak będzie wyglądać jego nowy pokój: powinien być kolorowy, czerwony, niebieski i zielony. Noeh się nie boi. Chłopak wierzy, że Jezus jest zawsze przy nim, a Duch Święty go prowadzi i umacnia. „On jest jak sumienie. Mówi mi co jest dobre a co złe”.

Dziękujemy, że wstawiacie się po stronie chrześcijan z Iraku!

• Dziękujmy za chrześcijan, którzy są gotowi pozostać w Iraku, by być solą i światłem dla innych.

• Módlmy się o powodzenie w odbudowie oraz stale nowe zachęcenie i siły dla chrześcijan.

• Módlmy się o pokój i stabilizację w tym regionie.

