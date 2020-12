Irak: Muzułmańscy wolontariusze sprzątają kościół na powrót chrześcijan

Około 200 chrześcijańskich rodzin wysiedlonych z Iraku wraca do Mosulu i innych miejscowości w północnym Iraku. Od czasu zajęcia Mosulu i Doliny Niniwy przez bojowników tzw. Państwa Islamskiego (IS) w 2014 r. tylko niewielka część wypędzonych powróciła do swoich domów. Tymczasem grupa lokalnych wolontariuszy daje niezwykły przykład solidarności, przygotowując jeden z chrześcijańskich kościołów na powrót jego użytkowników.

Powrót wbrew obawom

Według księdza Raeda Adela, duchowego przywódcy Syryjskiego Kościoła Katolickiego w mieście, w samym Mosulu, stolicy prowincji, mieszkało około 45 000 chrześcijan. Od wyzwolenia Mosulu z rąk IS w 2017 r. tylko nieliczni z nich powrócili do swoich domów.

Islamiści zniszczyli znaczną część miasta, a na ścianach wielu budynków pozostawili zapisaną po arabsku wiadomość: „Ziemia Kalifatu”. Jasne przesłanie, aby wszyscy wiedzieli, że ich celem było ustanowienie państwa islamskiego. Przesłanie, które płynie dzisiaj w stronę chrześcijan, brzmi zupełnie inaczej. Grupa lokalnych wolontariuszy usunęła gruz z kościoła Św. Tomasza. „Przesłanie, które się za tym kryje, brzmi „Wróćcie, bez waszej obecności Mosul nie jest kompletny”. Powiedział Mohammed Essam, współzałożyciel grupy, w wywiadzie dla portalu informacyjnego Arab Weekly. Dodał, że był świadkiem okrucieństw popełnianych na członkach mniejszości religijnych w czasie reżimu IS, dlatego teraz chce zaoferować im swoją pomoc.

Prawie 200-letni kościół został splądrowany. Grupa pod przewodnictwem Essama rozdawała żywność i zbierała datki na odbudowę domów najbiedniejszych mieszkańców. „Wierzymy, że to miejsce należy do chrześcijan, że łączy ich z nim historia”, mówi Essam. Są to niezwykłe słowa w kraju, w którym chrześcijanie walczą o przetrwanie, są przesiedlani i szykanowani.

Chrześcijanie odgrywają ważną rolę w odbudowie kraju

Ksiądz Karam Shamasha wrócił niedawno do swojej rodzinnej wioski na równinie Niniwy. „Nasza obecność jest jak sól dla tego regionu”, mówi, „i to nie tylko w znaczeniu duchowym”. Naszą misją jest stworzenie pokojowej atmosfery w tym kraju i pokazanie, poprzez świadectwo naszej wiary, naszej miłości, że istnieje życie ponad przemocą i wojną.

„The Faith Factor”, nowy raport Open Doors, pokazuje jak chrześcijanie, jako wspólnota wiary, mogą wnieść znaczący wkład w odbudowę kraju po zakończeniu konfliktu. „W czasach kryzysu, lokalni duchowni cieszą się często większym zaufaniem niż politycy czy organizacje zewnętrzne; ich wiara może motywować pracowników do służenia najsłabszym. Ich reputacja i zaangażowanie w posługę na szczeblu lokalnym może wzmocnić wiarygodność Kościoła” – mówi Kathryn Kraft, autorka raportu.

Na liście Światowego Indeksu Prześladowań 2020 Irak zajmuje 15. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najsilniej prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Iraku:

Módl się za chrześcijan, którzy wbrew obawom postanowili wrócić na tereny, z których zostali wypędzeni; aby ich nowy początek był udany i aby doświadczyli wierności Boga.

Podziękuj za muzułmanów, którzy są życzliwi chrześcijanom i módl się o przyjazne i szczere relacje ponad podziałami.

Módl się za wszystkich chrześcijan, których Bóg wzywa do powrotu do ojczyzny, a którzy wciąż się wahają; aby znaleźli odwagę i zostali wzmocnieni w wierze.

Módl się o bezpieczeństwo Kościoła w Iraku.

Źródło: Fides, Arab Weekly, Crux, Open Doors

za Open Doors