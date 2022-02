Introwertyczna mama. Wykorzystaj swoją cichą siłę …

Potrzebujesz czasu na wyciszenie się po każdej wizycie w sali zabaw? Ogarnia cię poczucie ulgi, gdy wspólne wyjście zostaje odwołane? Jeśli tak, prawdopodobnie jesteś introwertyczną mamą. Czy to źle?

Wręcz przeciwnie!

Kiedy zgiełk życia rodzinnego nie współgra z twoją osobowością, to całkiem naturalne, że pojawiają się frustracja, poczucie winy i przeciążenie. W książce Introwertyczna Mama Jamie C. Martin zdejmuje ten ciężar z twoich barków, przypominając, że twoja stabilność i siła są właśnie tym, czego najbardziej potrzeba waszej rodzinie w tym pełnym chaosu świecie.

I przekonuje, że twój spokojny temperament to cecha, dzięki której możesz być wyjątkową mamą dla swoich dzieci.

W czasach, kiedy głośniej i więcej znaczy lepiej, warto usiąść na chwilę i postawić na uważność, zamiast mówić bez przerwy i działać w szaleńczym tempie. Autorka, sama będąca introwertyczną mamą, potwierdza słuszność takiego podejścia nie tylko przez opowieści z własnego życia, lecz także dzięki relacjom innych introwertycznych mam. Swoje praktyczne rady i kreatywne pomysły wspiera przemyśleniami czterech ulubionych autorek: Louisy May Alcott, Jane Austen, L.M. Montgomery oraz Laury Ingalls Wilder. Z ich pomocą i wraz z gronem innych introwertyczek zapewni ci wsparcie, humor i świadomość, że nie tylko ty czasem czujesz się przytłoczona radosnymi hałasami wypełniającymi dom. Nadszedł czas, abyś jako spokojna mama uszanowała to, kim jesteś, i rozkoszowała się życiem.

Recenzje:

Książka Introwertyczna mama przedstawia i opisuje piękne, ale i ciężkie chwile w życiu introwertycznego rodzica –

w często ekstrawertycznym świecie dziecka. Zawarte w książce wskazówki, porady i ćwiczenia praktyczne mogą stanowić cenną inspirację do refleksji na temat wychowania dzieci.

– Marta i Paweł, introwertykalni.pl

Bycie rodzicem jest trudne. Wymaga ciągłego bycia wśród ludzi; wśród małych istot, które bez przerwy hałasują i robią mnóstwo zamieszania. Ich niespożyta energia może wykończyć nawet najbardziej towarzyską, ekstrawertyczną mamę, a dla introwertyczki może okazać się wręcz obezwładniająca. Książka Introwertyczna mama to dar dla tych z nas, którym tak trudno jest odnaleźć pełen spokoju i delikatności rytm w tym chaotycznym okresie naszego życia.

– Wendy Speake, współautorka książki Triggers

Lektura książki Introwertyczna mama uświadomiła mi, że nie jestem odosobniona w poczuciu przytłoczenia radosnymi hałasami wypełniającymi mój dom, że potrzeba wyciszenia nie czyni ze mnie złej matki oraz że są praktyczne sposoby na to, by zapewnić spokój mojemu kochającemu ciszę sercu. Czerpiąc z mądrości moich ulubionych bohaterek literackich, Jamie Martin napisała książkę, która jest balsamem dla duszy.

– Hayley Stewart, autorka książki The Grace of Enough

Choć jestem mamą już od ponad piętnastu lat, mimo wszystko czytałam słowa Jamie z markerem w jednej ręce,

a chusteczką w drugiej. To przynosi niesamowitą ulgę, gdy czytasz, że introwersja nie jest dla twojej rodziny ciężarem, lecz darem. Książka Introwertyczna mama przypomina o tym, aby żyć bardziej w zgodzie z tym, kim jesteśmy i jak jesteśmy skonstruowane. Szkoda, że jej nie miałam, kiedy moje dzieci były małe!

– Emily P. Freeman, autorka bestsellera z listy „Wall Street Journal” – Simply Tuesday

O autorce

Jamie C. Martin to zamknięta w sobie mama trójki dzieci, która uwielbia książki, herbatę i ludzi (nie zawsze w takiej kolejności). W miarę możliwości unika odpowiadania na telefon. Oprócz książki Introwertyczna mama napisała również Give Your Child the World, Mindset for Moms i Steady Days. Więcej o jej twórczości i działaniach można można przeczytać na stronie jamiecmartin.com

Dane książki:

Tytuł: Introwertyczna mama

Podtytuł: Wykorzystaj swoją cichą siłę w rodzicielskiej codzienności

ISBN: 978-83-8087-714-6

format 141 x 218 mm

288 stron

Wydawca: Wydawnictwo Laurum