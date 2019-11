Integralność – dr Henry Cloud

Integralność jest czymś więcej niż zwykłą uczciwością – jest kluczem do sukcesu. Osoba cechująca się integralnością jest w stanie korzystać ze wszystkich cech swojego charakteru, aby stawić czoła nawet najtrudniejszym okolicznościom. Opierając się na swoich doświadczeniach zawodowych, dr Henry Cloud – psycholog kliniczny, trener przywództwa, konsultant wielu firm oraz gospodarz audycji radiowych o zasięgu ogólnokrajowym – pokazuje, w jaki sposób nasz charakter może przeszkodzić nam w osiągnięciu tego, kim chcemy (lub kim moglibyśmy) być.

W książce Integralność dr Cloud analizuje sześć cech charakteru, które wpływają na integralność człowieka. Ludzie postępujący w sposób integralny:

– potrafią nawiązywać i budować oparte na zaufaniu relacje z innymi;

– dążą do poznania prawdy;

– osiągają dobre rezultaty;

– umieją przyjmować negatywne wydarzenia;

– nieustannie rozwijają się;

– wykazują się zrozumieniem dla tego, co transcendentne.

Integralność nie jest czymś, co albo w sobie masz, albo też nie masz. Przeciwnie, jest to ekscytująca droga rozwoju, którą każdy z nas może z radością podążać.

„…Ślad to rezultat, który po nas zostaje… ślad nie kłamie… jest jaki jest…

niezależnie jak bardzo chcemy wyjaśnić albo usprawiedliwić to, czym jest nasz ślad.

Jest tym, co zostawiamy po sobie – zapisem w naszym osobistym archiwum…”

Przeczytałem i pomyślałem: „to książka dla mnie”.

– JACEK SANTORSKI

psycholog społeczny i biznesu

O autorze

dr Henry Cloud jest znanym w wielu krajach prelegentem, autorem i współautorem bestsellerowych książek, m.in.: Granice w randkowaniu, Granice w relacjach małżeńskich, Granice przywództwa, Poszukiwana, poszukiwany, Siła innych, Konieczne zakończenia. Mieszka w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych.

Dane książki

Tytuł: Integralność

Podtytuł: Odwaga sprostania wymaganiom rzeczywistości

Autor: dr Henry Cloud

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

Spis treści

WSTĘP

DLACZEGO INTEGRALNOŚĆ MA ZNACZENIE?

1 Trzy podstawy

2. Integralność, charakter i rzeczywistość

3. Integralność

II. CHARAKTER – CECHA I: BUDOWANIE ZAUFANIA

4. Budowanie zaufania dzięki więziom

5. Budowanie zaufania dzięki życzliwości

6. Zaufanie w słabości się buduje

III. CHARAKTER – CECHA II: DĄŻENIE DO POZNANIA PRAWDY

7. W kontakcie z rzeczywistością

8. Jacy są ludzie, stąpający po ziemi?

IV. CHARAKTER – CECHA III: OSIĄGANIE REZULTATÓW

9. Dobrze kończyć

V. CHARAKTER – CECHA IV: UMIEJĘTNOŚĆ PRZYJMOWANIA NEGATYWNYCH ZJAWISK

10. Zjadanie problemów na śniadanie

VI. CHARAKTER – CECHA V: STAŁY ROZWÓJ

11. Stając się coraz lepszym

VII. CHARAKTER – CECHA VI: ZDOLNOŚĆ DO TRANSCENDENCJI

12. Kiedy jest się małym, jest się większym

VIII. WNIOSKI 13. Gdzie się to podziało?

Ze wstępu (fragm.)

Dowiesz się, że charakter:

1. Zdobywa i podtrzymuje zaufanie.

2. Pozwala widzieć rzeczywistość i stawić jej czoła.

3. Zapewnia uzyskanie rezultatów.

4. Mierzy się z negatywnymi realiami i radzi sobie z nimi.

5. Przyczynia się do rozwoju i wzrostu.

6. Pomaga oglądać świat z szerszej perspektywy i nadawać znaczenie życiu.

Przekonasz się, że dzięki tym cechom charakteru osiąga się więcej, niż osiągnęłoby się dzięki zdolnościom i talentom, i że ci, którzy te cechy mają, odnoszą sukcesy, zaś ci, którym ich brakuje, ostatecznie ponoszą porażkę. Z radością odkryjesz, że wszyscy możemy rozwijać się we wszystkich tych sferach i że już sam rozwój stanowi wielką wartość. Dołącz więc do mnie w wędrówce, w trakcie której przyjrzymy się, jak integralność wiąże się z odwagą sprostania wymogom rzeczywistości.

– Dr Henry Cloud,