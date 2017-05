Indonezja: Zwiększone ataki na chrześcijan

Dawny modelowy przykład na pokojowe współistnienie religii teraz krajem na rozdrożu?

Skazanie Basuki Tjahaja Purnama („Ahok“), chrześcijańskiego gubernatora indonezyjskiej stolicy Dżakarty, z powodu rzekomego bluźnierstwa, spotkało się z międzynarodowym niezrozumieniem i krytyką. W obliczu niespodziewanie wysokiej kary dziennikarze, obrońcy praw człowieka i rządy wyraziły swoje zaniepokojenie, że czasy religijnej tolerancji w Indonezji mogły się zakończyć. Chrześcijanie tego wyspiarskiego kraju odczuwają to wyraźnie już od lat.

Kara wyższa niż żądana przez prokuratora

Według Champa Patel – dyrektora Amnesty International Azji Południowo-Wschodniej, „już samo tworzenie zarzutów przeciwko Ahokowi doprowadziło do masowych demonstracji, które zmusiły rząd do działania”. Różne islamskie ekstremistyczne grupy nawoływały do niesłusznego oskarżenia Ahoka z powodu bluźnierstwa i żądały jego skazania. Prokurator domagał się kary dwóch lat w zawieszeniu, jednak sąd zaskoczył wyrokiem dwóch lat więzienia. Dziennik Frankfurter Allgemeine określił wyrok jako „zwycięstwo politycznego islamu”. Charles Santiago, przewodniczący ASEAN – grupy parlamentarnej zajmującej się Prawami Człowieka, wyraził zaniepokojenie o „przyszłość Indonezji jako bardziej otwartego, tolerancyjnego i zróżnicowanego społeczeństwa”. Thomas Müller, analityk Open Doors, podkreślił: „Ten wyrok jest wyraźnym ostrzeżeniem dla mniejszości chrześcijańskiej oraz innych grup mniejszościowych przed władzą, jaką grupy islamskie mogą osiągać poprzez oskarżenia o bluźnierstwo. Jeśli nawet tak wysoko postawione i najlepiej politycznie usytowane osoby jak Ahok nie mogą bronić się przed sfingowanymi zarzutami, co może zrobić w takiej sytuacji zwykły obywatel?”

Zwiększone ataki na chrześcijan

Indonezyjskie „Stowarzyszenie kościołów i instytucji ewangelicznych” (PGLII) skarży się, że wypowiedzi świadków jak również oceny ekspertów i specjalistów nie były brane pod uwagę przez sędziów. Ani Ahok ani zespół jego doradców nie mieli zamiaru obrazić islamu. PGLII domaga się więc jego uwolnienia oraz zniesienia wszelkich wystosowanych przeciwko niemu zarzutów”. Sam oskarżony przebywa obecnie w więzieniu o zaostrzonym rygorze, gdzie nie ma dostępu ani do telefonu, ani do telewizji. Jedyną książką, którą zabrał ze sobą, jest jego Biblia.

Zamachy bombowe na kościoły (przykładowo na Borneo 13.11.2016), zamykanie kościołów i szkół chrześcijańskich jak również rosnący ucisk ze strony większości chrześcijańskiego społeczeństwa stawia chrześcijan przed ogromnymi wyzwaniami. Protesty i masowe demonstracje przeciwko gubernatorowi Ahokowi, bazujące na sfałszowanym nagraniu, wyraźnie ukazują jak ogromny wpływ mają ekstremistyczni muzułmanie na dużą część społeczeństwa, rząd oraz sądy.

Indonezja jest największym, w przeważającej części muzułmańskim państwem na świecie. W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors zajmuje obecnie 46 miejsce wśród krajów o największym prześladowaniu chrześcijan

Prosimy, módlcie się za chrześcijan z Indonezji!

• Módlmy się za gubernatora Ahoka i jego rodzinę, aby Bóg wypełniał ich pokojem i poprowadził proces apelacyjny do szczęśliwego zakończenia.

• Módlmy się o ochronę dla chrześcijian w zdominowanych przez islam częściach kraju.

• Módlmy się, aby chrześcijanie nie dali się zastraszyć, ale również w przyszłości trwali w swojej wierze w Jezusa Chrystusa.

• Módlmy się, aby przesłanie Ewangelii znajdowało większy posłuch niż nauki islamu.

Źródło Open Doors, World Watch Monitor

Tłumacz Alicja Gubernat