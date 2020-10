Indonezja: Tłumacz Biblii i pastor zastrzelony

Pastor i tłumacz Biblii z Papui na wschodnich krańcach Indonezji został zastrzelony w starciu wojska z separatystami.

Yeremia Zanambani, pastor Gospel Tabernacle Chruch of Indonesia (GKII), tłumacz Biblii na dialekt papuaskiej społeczności Moni, 19 września został znaleziony martwy przed swoim domem we wsi Hitadipa w okręgu Intan Jaya – informuje UCA News.

Śmierć 67-letniego pastora, który prowadził też miejscową szkołę średnią, potwierdzili przedstawiciele GKII z Jakarty.

„Pastor Zanambani został zastrzelony w sobotę popołudniu, gdy wyszedł do chlewu. To wielki smutek. Jesteśmy głęboko zasmuceni stratą religijnego lidera, który tak dobrze służył społeczności Moni” – przekazał kościół GKII w oświadczeniu wydanym 20 września.

Śmierć Zanambani potwierdził miejscowy dowódca wojskowy, informując, że pastor został zabity przez grupę separatystów.

„Zaciekłość papuaskich terrorystów wciąż daje się we znaki w Hitadipa. Pastor Yeremia Zanambani padł ofiarą tej grupy” – powiedział pułkownik Gusti Nyoman Suriastawa, zwierzchnik Regionalnego Okręgu Wojskowego III.

Inny pastor GKII, Timotius Miagoni, w wypowiedzi dla Reuters powiedział, że żona Zanambani znalazła w chlewie krwawiącego męża i powiadomiła Miagoni o jego postrzeleniu przez służby wojskowe.

Tymczasem, ojciec John Djonga, aktywista i duchowny papuaskiej Diecezji Jayapura, powiedział UCA News, że do strzelaniny doszło w czasie operacji wojskowej, dwa dni po tym, gdy separatyści zabili dwóch żołnierzy.

Zajście potwierdził rzecznik ruchu separatystycznego Free Papua Movement, Sebby Sambom, twierdząc, że pastor został zamordowany przez indonezyjskie siły bezpieczeństwa pośród narastających napięć między służbami wojskowymi i grupami separatystów.

„Indonezyjskie wojsko nie powinno czynić takich absurdalnych i bezpodstawnych twierdzeń” – powiedział Sambom. „Wojsko, policja i rząd powinny wziąć odpowiedzialność za to morderstwo”.

Według GKII, po zabiciu pastora co najmniej siedem miejscowych zborów uciekło do lasu i wezwało władze do ochrony cywilów.

Wspólnota Kościołów Indonezji (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia – PGI) zwróciła się do prezydenta kraju, Joko Widodo, by zlecił drobiazgowe dochodzenie w sprawie zastrzelenia Zanambani i postawił przed wymiarem sprawiedliwości osoby odpowiedzialne za jego śmierć.

„Stanowczo potępiam strzelaninę, w której zabito pastora Yeremia Zanambani” – powiedział przewodniczący PGI, Gomar Gultom, cytowany przez „The Jakarta Post„.

„Papua od dawna jest uwięziona w krwawym konflikcie, a wszystkie gwałtowne akcje wojskowe nie rozwiązują tutaj żadnego problemu. Zamiast tego tworzą niekończący się cykl przemocy” – dodał.

Gultom wezwał prezydenta do wypełnienia obietnic o użyciu podejścia kulturowego zamiast siłowego, by odpowiedzieć na obecne w Papui niepokoje. „Mieszkańcy Papui i kościoły w Indonezji żądają, by prezydent trzymał się danego słowa” – zakomunikował.

W Papui, najbiedniejszej prowincji kraju, napięcia między indonezyjskim wojskiem i separatystami utrzymują się na wysokim poziomie od czasu, gdy przeprowadzone w 1969 roku, wspierane przez ONZ referendum doprowadziło do uchwalenia Ustawy Wolnego Wyboru, która sformalizowała kontrolę Indonezji nad byłą kolonią holenderską, Papuą.

Ponad 80 procent mieszkańców Papui to chrześcijanie, w kontraście z dominująco muzułmańską Indonezją.

Organizacja monitorująca prześladowania International Christian Concern zauważa, że wielu Papuasów nie uważa siebie za Indonezyjczyków i jednocześnie jest sfrustrowanych marginesowym traktowaniem przez indonezyjski rząd.

Open Doors USA zalicza Indonezję do grona 50 państw na świecie, w których bycie chrześcijaninem jest najtrudniejsze.

