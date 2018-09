Indonezja: rośnie nietolerancja religijna

W Indonezji rośnie poziom nietolerancji religijnej – czytamy w raporcie opublikowanym przez centrum badań nad społeczeństwem i religią, którego siedziba znajduje się w Dżakarcie.

Indonezja to najliczniejszy muzułmański kraj na świecie.

82 procent z 260 milionów mieszkańców stanowią muzułmanie, 10 procent to wyznawcy Chrystusa. Jak podaje raport w pierwszym półroczu tego roku zanotowano co najmniej 109 przypadków naruszenia wolności religijnej i 13 aktów przemocy. Do większości z nich doszło w stolicy kraju, w Dżakarcie. Na drugim miejscu, w tym niechlubnym rankingu znajduje się prowincja Jawy Zachodniej.

za Rad. Watykanskie