Indonezja: Chrześcijański gubernator odrzuca krytykę

Postępowanie sądowe wystawia na próbę indonezyjski pluralizm. Indonezyjski gubernator Dżakarty, Basuki Tjahaja Purnama, nazywany „Ahok”, powiedział 4 kwietnia, że od czasu jego wyboru w 2005 roku pada ofiarą częstych ataków na tle rasistowskim i religijnym. To stwierdzenie padło z ust jedynego chrześcijańskiego gubernatora w ostatnim dniu przesłuchania świadków przed sądem w procesie o bluźnierstwo prowadzonym przeciwko niemu.

Proces o bluźnierstwo w czasie kampanii wyborczej

Proces poprzedziły demonstracje ogromnej skali przeciwko Ahokowi, w których żądano usunięcia go z zajmowanego stanowiska. Protesty wzbudziła szeroko publikowana przemowa gubernatora, w której twierdził, że fragment Al Maidah 51 z Koranu nie oznacza, że muzułmanie nie mogą głosować na żadnego chrześcijanina. Fragment, w którym jest napisane, że muzułmanie „nie mogą brać żadnych żydów i chrześcijan a sprzymierzeńców”, używają jego polityczni przeciwnicy, by utrudnić jego kampanię wyborczą.

O nieuczciwej praktyce mówił nawet Yahya Cholil Staquf, sekretarz generalny Nahdlatul Ulama (NU), największej islamskiej organizacji w Indonezji. „Wierzę, że Ahok jest niewinny, a wysunięte przeciwko niemu zarzuty służą tylko zmanipulowaniu wyborów”, mówi Staquf. Werset z Koranu został celowo źle zinterpretowany przez pana Shibaba, by zdymisjonować gubernatora.

Możliwa utrata urzędu

Mimo oporu i krytyki ze strony islamskiego duchownego Rizieqo Shihaba, który zarzucił Purnabie obrazę islamu, gubernator wygrał pierwszą turę wyborów, uzyskując 42% głosów. Z racji tego, iż nie uzyskał wymaganych 50% plus jeden głos, 19 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów. Nawet jeśli Ahok zwycięży drugą rundę, w przypadku wyroku może stracić swój urząd.

Prześladowany gubernator pełen wiary: „Jezus mnie ochronił”

Ten scenariusz zmusza wielu obywateli Indonezji do przemyśleń. Czy jest to prawdziwe oblicze Indonezji? Czy ten największy muzułmański kraj świata jest jeszcze tolerancyjny? Demokratyczny? Czy Indonezja stała się juz państwem fundamentalistycznym, którego prawo musi dopasować się do islamu, a mniejszości muszą podporządkować się muzułmańskim obywatelom?

Krajowa ankieta pokazuje, że gubernator jest bardzo lubiany. Podczas czasu swojego urzędowania Ahok mocno wstawiał się za sprawami socjalnymi i był przeciwnikiem korupcji. Zanim wysunięto przeciwko niemu zarzut bluźnierstwa, ponad 80% pytanych było zadowolonych z jego pracy. Teraz jego popularność zmalała pomiędzy 20 a 40 %.

Na początku procesu w grudniu Ahok wydawał się być przerażony i rozczarowany. Teraz jednak gubernator jest bardziej optymistyczny i mówi, że jego proces stawia Indonezję przez kilkoma decydującymi pytaniami. „Nasi przodkowie założyli tę nację jako świecką republikę, opierającą się na planie ‚jedności i różnorodności’. Teraz jednak ma być egzekwowane stosowanie prawa islamskiego. Dlaczego? Boję się stracić urząd za to, że robię to, co jest właściwe. Wierzę w Jezusa, wiem do kogo należę i dokąd pójdę, gdy umrę – dlatego nie boję się śmierci. Bóg ochraniał mnie i zaopatrywał we wszystkim, co przeżywałem”.

Indonezja zajmuje 46 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors 2017.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan z Indonezji!

• Módlmy się, aby proces Ahoka zakończył się sprawiedliwie.

• Módlmy się, aby chrześcijańska mniejszość w Indonezji była wytrwała mimo dyskryminacji oraz pozostawała świadectwem miłości Chrystusa, nawet w obliczu rosnącej wobec nich wrogości.

• Módlmy się także za muzułmanów w tym kraju, aby byli otwarci na łaskę i miłość Chrystusa.

