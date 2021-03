Indonezja: chrześcijanin szefem policji w kraju o największej na świecie populacji muzułmanów

Indonezja mianowała ewangelikalnego chrześcijanina nowym szefem państwowej policji. Tym samym, ten przeważająco muzułmański kraj po raz pierwszy od prawie 50 lat umieścił na tym stanowisku członka mniejszości religijnej.

Jedyny i pierwszy chrześcijański kandydat od prawie 50 lat

Jak podaje UCA News, 27 stycznia, komisarz generał Listyo Sigit Prabowo (l. 52) został zaprzysiężony na stanowisku szefa policji, zastępując generała Idhama Azisa, który 1 lutego odszedł na emeryturę.

Prabowo jako członek kościoła protestanckiego jest pierwszym chrześcijaninem od prawie 50 lat, który otrzymał to stanowisko, i jedynie trzecim, odkąd w sierpniu 1945 roku Indonezja ogłosiła niepodległość.

Mimo sprzeciwu grup islamskich, generał Prabowo był jedynym kandydatem jednogłośnie zatwierdzonym przez Ludową Izbę Reprezentantów, niższą izbę indonezyjskiego parlamentu. Określany jako „bliski sojusznik” prezydenta Indonezji Joko Widodo, Prabowo zapowiedział, że pełniąc nową rolę, będzie dążył do „promowania różnorodności” i podejmował wysiłki odnoszące się do takich problemów, jak nietolerancja i radykalizm.

Wypowiedzi generała Prabowo o wizji pracy w policji

Obiecał też wspierać wolność religijną i działać w kierunku „tworzenia godnej zaufania i transparentnej policji, by być obrońcą wszystkich obywateli kraju”.

„Różne, dotychczasowe doświadczenia narodu i państwa z pewnością będą dla nas wszystkich cennymi lekcjami w kontynuowaniu reformy policji” – powiedział gen. Prabowo, cytowany przez Evangelical Focus.

Zwierzchnik państwowej policji podkreślił, że pod jego kierownictwem policja „nadal będzie prowadzić działania ochrony porządku publicznego, by radzić sobie z pandemią COVID-19 i zapewniać bezpieczeństwo publiczne”.

W lutym, Prabowo wezwał do większej dyskrecji we wprowadzaniu krajowego, kontrowersyjnego prawa internetowego, które reguluje aktywność w sieci, obejmując też zniesławianie i mowę nienawiści – poinformował Reuters.

Istnieją głosy zarówno niezgody jak i aprobaty, w związku z wyborem lidera policji

Mianowanie generała Listyo Sigit Prabowo poprzedziło orzeczenie Muhyiddina Junaidi, czołowej postaci w Indonezyjskiej Radzie Ulema, najwyższego w kraju, islamskiego organu klerykalnego, który stwierdził, że nowy szef policji musi być muzułmaninem.

„Chociaż Indonezja to kraj świecki, byłoby niewłaściwe, gdyby lider policji miał nie-muzułmańskie pochodzenie” – powiedział Junaidi. „W każdym kraju to naturalne, że przywódcy wyznają tę samą religię, co większość populacji”.

Przekazanie stanowiska nowemu liderowi spotkało się z aprobatą zrzeszenia indonezyjskich kościołów Communion of Churches in Indonesia (CCI/PGI), które stwierdziło, że „religia Prabowo nie odegrała roli; liczą się jego przeszłe osiągnięcia i sukcesy, a także jego wizja dla przyszłości Indonezji jako kraju demokratycznego i wolnego, lecz zdyscyplinowanego”.

„Jego mianowanie pokazuje, że każdy obywatel ma takie same prawo, by zdobyć stanowisko przywódcze” – dodano.

„To potwierdzenie, że ten kraj wybiera liderów nie w oparciu o religię, (…) ale w oparciu o osiągnięcia, życiorys zawodowy i wizję”

Ojciec Paulus Christian Siswantoko, sekretarz wykonawczy tworzonej przez indonezyjskich biskupów Komisji ds. Laikatu, powiedział, że przez mianowanie nowego zwierzchnika należącego do mniejszości religijnej, prezydent Widodo pokazał, że każdy indonezyjski obywatel ma jednakowe prawo zostania liderem.

„To potwierdzenie, że ten kraj wybiera liderów nie w oparciu o religię, nie w oparciu o mniejszość czy większość, ale w oparciu o osiągnięcia, życiorys zawodowy i wizję” – powiedział Siswantoko w wypowiedzi dla UCA News.

Siswantoko wyraził też nadzieję, że Prabowo będzie sprawiedliwie i bez dyskryminacji egzekwował prawo wobec wszystkich obywateli, dodając: „Trzeba zmienić wrażenie, że prawo jest ku górze stępione i ku dołowi wyostrzone”.

Indonezja w dalszym ciągu jest krajem prześladowanych – a nawet, coraz bardziej

Jako siedziba największej na świecie populacji muzułmanów, Indonezja znajduje się na 47. miejscu Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors USA w 2021 roku, obejmującego kraje o największym na świecie prześladowaniu chrześcijan.

Organizacja praw człowieka Open Doors USA podaje, że w ostatnich latach, sytuacja chrześcijan w tym południowowschodnim, azjatyckim kraju pogorszyła się, ponieważ indonezyjskie społeczeństwo nabrało „bardziej konserwatywnego, islamskiego charakteru”.

W 2017 roku, pod naciskiem indonezyjskich muzułmanów, krajowy system sądowniczy skazał byłego gubernatora Dżakarty, Basuki Tjahaja Purnamę – indonezyjskiego chrześcijanina chińskiego pochodzenia, znanego też jako Ahok – za bluźnierstwo przeciwko islamowi.

Specjalna lista obserwacyjna

Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) doradziła amerykańskiemu Departamentowi Stanu, by wpisać Indonezję na „specjalną listę obserwacyjną” Departamentu, obejmującą kraje zaangażowane lub tolerujące poważne naruszenia wolności religijnej.

W dorocznym raporcie z 2020 roku, USCIRF zwraca uwagę, że panujące w Indonezji warunki wolności religijnej mają tendencję negatywną, wyrażaną w toczącym się przeciwko mniejszościom religijnym postępowaniom sądowym na podstawie praw o bluźnierstwie oraz w ciągłym zagrożeniu domów modlitwy mniejszości religijnych ze strony nietolerancyjnych grup radykałów.

„Raporty miejscowych organizacji pozarządowych wskazały, że na obszarze prowincji Jawa Zachodnia, Dżakarta i Jawa Wschodnia doszło do największej liczby przypadków nietolerancji religijnej, obejmujących dyskryminację, mowę nienawiści, akty przemocy i odmawianie pozwoleń na budowę domów modlitwy mniejszościowych społeczności religijnych” – poinformowała amerykańska Komisja w dorocznym raporcie.

Autor: Leah MarieAnn Klett

Źródło: Christian Post

Inne

Indonezja: Brutalnie zamordowana chrześcijańska rodzina