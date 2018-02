Indonezja: chrześcijanie ranni w ataku mieczem

Rankiem 11 lutego do kościoła katolickiego św. Lidwiny w Jogyakarcie w Indonezji (Jawa) wtargnął uzbrojony mężczyzna. Około metrowym mieczem zaatakował kilku wierzących i zranił troje z nich, w tym 81-letniego Karla-Edmunda Priera, jezuitę z Weinheim. Ranny został również policjant, zanim napastnik został postrzelony i obezwładniony. Według policji działał sam. Niemniej jednak, akt ten ilustruje zauważalną tendencję do radykalizacji wielu muzułmanów w tym wyspiarskim państwie.

Napastnik jest absolwentem islamskiej szkoły z internatem i „dobrym czytelnikiem Koranu”.

Podejrzany został zidentyfikowany jako „Suliyono”, 23-letni uczeń z miasta Bayuwangi we wschodniej Jawie. Osoby, które go otaczały zauważyły oznaki radykalizacji tego młodego człowieka. Lokalni łącznicy poinformowali World Watch Monitor, że uczęszczał do islamskiej szkoły z internatem we wschodniej Jawie. Wśród mieszkańców wioski znany był jako „dobry czytelnik Koranu”. Według policji, Suliyono zradykalizował się jako student w Sulawesi po dołączeniu do kilku związków religijnych. Próbował również udać się do Syrii, aby dołączyć do IS.

Prezydent Widodo podkreśla wolność religijną – wzrost radykalnych wpływów

Pewnego dnia po zbrodni prezydent Joko Widodo podkreślił: „Nasza konstytucja gwarantuje wolność religijną. Nie oddamy nawet najmniejszej przestrzeni tym, którzy promują i rozpowszechniają nietolerancję”. Jednak, podczas gdy umiarkowani przywódcy muzułmańscy potępiali atak, wpływ tendencji islamistycznych w Indonezji od lat wzrasta. Pod koniec października 2017 r. badanie ankietowe przeprowadzone wśród 4 000 uczniów i studentów wykazało, że prawie 20% z nich wolałoby ustanowić islamski kalifat nad obecnym świeckim państwem. Wpływ muzułmańskich przywódców odczuwał również więziony obecnie były gubernator Dżakarty. Przywódcy chrześcijańscy ubolewają nad coraz większymi przeszkodami, które komplikują budowę kościołów.

Indonezja awansowała z 46. miejsca (wydanie 2017) na 38. miejsce (2018) w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors. To czyni ją jednym z krajów, w których chrześcijan mocno cierpią z powodu swojej wiary.

Źródła: World Watch Monitor, Mannheimer Morgen, Open Doors

Prosimy, módlcie się za Indonezję:

Módlmy się o powrót do zdrowia dla rannych i naocznych świadków, aby Pan wypełnił ich pokojem.

Módlmy się o mądrość, szczególnie dla liderów kościołów, aby odważnie i pełni wiary stawiali czoła rosnącemu uciskowi islamistów i odpowiednio wyposażali swoje kościoły.

Módlmy się za prezydenta Widodo oraz indonezyjski rząd, aby ich wysiłki na rzecz ochrony pokoju wewnętrznego i wolności religijnej były skuteczne.

Módlmy się za wszystkich studentów i młodych ludzi, aby poznawali Jezusa Chrystusa, a nie byli przyciągani przez religijnych dogmatyków.

za Open Doors