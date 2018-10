Indonezja: Chrześcijanie dziękują

W ciągu ostatnich kilku dni pojawiło się wiele doniesień medialnych o Indonezji. Silne trzęsienia ziemi 28 września, a następnie tsunami, pochłonęły ponad 1500 ofiar śmiertelnych w Palu i Donggali w prowincji Sulawesi. Dziesiątki tysięcy poszkodowanych musiało opuścić swoje domy. Brat Andrew, założyciel Open Doors, napisał kiedyś, że patrząc na zagraniczne wiadomości, zadaje sobie dwa pytania. Po pierwsze, „czy jest tam Kościół?”, a po drugie, „co ta wiadomość oznacza dla Kościoła?”.

„Szukaliśmy pomocy wszędzie, ale nic nie ma” – oświadczyli chrześcijanie z obszaru Palu. Pracownicy Open Doors udali się na obszary dotknięte klęską, aby spotkać się tam z chrześcijanami. Dowiedzieli się, że kilka chrześcijańskich wiosek znalazło się w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o dystrybucję pomocy humanitarnej. Jedna z osób dotkniętych katastrofą wyjaśniła: „Jeden z najbardziej zniszczonych obszarów jest zamieszkiwany przez chrześcijan. Region ten jest zaniedbany. Ofiarom nie udzielono pomocy w wymaganym zakresie. W zawalonych domach są jeszcze ciała ofiar”. Zespół Open Doors rozdawał namioty, koce i maty chrześcijanom z 9 kościołów w górzystym Kulawi, około 50 kilometrów od Palu. Każdy kościół ma około 50 do 70 rodzin.

Dostarczano również żywność. Z uwagi na napady i rozboje, jakie miały miejsce, których celem były transporty humanitarne do przewozu, których używano samochodów ciężarowych, tym razem pracownicy Open Doors dostarczali niezbędne środki autami osobowymi.

W Indonezji ponad 200 mln osób wyznaje islam. To kraj o największej liczbie muzułmanów na świecie.

30 mln mieszkańców stanowią chrześcijanie.

Większość indonezyjskich muzułmanów reprezentuje stosunkowo tolerancyjną formę islamu, ale w ostatnich latach wiele radykalnych grup islamskich poszerzyło swoje strefy wpływu. Zwłaszcza w takich miejscach jak Jawa Zachodnia i Aceh. Z uwagi na ten fakt chrześcijanie ponownie stają się celami prześladowań oraz represji. Jednak pomimo tak niepokojących tendencji, nasi bracia i siostry nie poddają się.

W lipcu i sierpniu na indonezyjskiej wyspie Lombok doszło do trzęsienia ziemi. Setki ludzi zginęły, tysiące zostało bez dachu nad głową. Tutaj również pracownicy Open Doors zapewnili chrześcijanom pomoc, wielu z nich to byli muzułmanie, którzy uwierzyli w Chrystusa. W tym czasie pomimo okoliczności organizowano szkolenia dla chrześcijan. „Dziękujemy za to, że jesteście tutaj, aby nam pomóc. Niech Bóg was obficie pobłogosławi”, powiedział jeden z nich. Bardzo dziękuję, że towarzyszycie chrześcijanom w Indonezji w modlitwie!

za Open Doors Polska