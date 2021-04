Indonezja: Atak na kościół „świadectwem dla świata”

Partnerzy Open Doors odwiedzili miejsce, gdzie doszło do zamachu bombowego na kościół w Makassar w prowincji Południowe Sulawesi (Indonezja). „Ten atak wywołał poczucie niepewności wśród wierzących, zwłaszcza w okresie poprzedzającym Wielki Piątek i Wielkanoc” – opowiadał jeden z nich. Jednak fakt, że nikt poza napastnikami nie zginął, jest powodem do wyrażenia wdzięczności Bogu.

Zamach

Wilhelmus Tulak jest jednym z duchownych kościoła w Makassar. Ari Hartono*, partner Open Doors, miał okazję z nim porozmawiać. Tulak poinformował, że spośród 14 rannych, dziewięcioro było członkami jego wspólnoty.

„To, co wydarzyło się w moim kościele, jest świadectwem dla świata” – podkreślił. Bóg ochronił członków kościoła, powiedział. Dwaj ochroniarze, którzy odmówili zamachowcom wstępu do kościoła, stali w odległości zaledwie jednego i dwóch metrów od nich w momencie eksplozji. To, że wyszli z ataku z niewielkimi obrażeniami, graniczy z cudem.

Ze względu na ograniczenia związane z Covid-19 w nabożeństwie w kościele, który może pomieścić 400 osób, wzięło udział tylko 150 wiernych. Regularne nabożeństwa odbywają się tu pięć razy dziennie. Bomba eksplodowała po drugim nabożeństwie, kiedy większość osób opuściła już kościół bocznym wyjściem. Ataku dokonano przy zamkniętej wówczas bramie głównej. Większość obrażeń została spowodowana przez metalowe odłamki.

Rosnący wpływ islamistów wyzwaniem dla chrześcijan

Według policji, zamachowcami którzy zginęli, byli mężczyzna i kobieta, należący do islamistycznej grupy Jamaah Ansharut Daulah. Atak przywołuje wspomnienia zamachów na chrześcijan w poprzednich latach.

Dokładnie cztery miesiące temu, 27 listopada 2020 r. czterech wiernych zostało zaatakowanych i zabitych w odległej wiosce w Sigi w środkowym Sulawesi. W 2018 r. zamachowcy samobójcy spowodowali śmierć 14 osób i ranili dziesiątki w jednoczesnych zamachach bombowych na trzy kościoły w mieście Surabaya.

Wpływ ekstremistów islamskich rośnie od lat, co pogarsza także klimat społeczny. Szczególnie w zdominowanych przez islam częściach kraju, takich jak Południowe Sulawesi, chrześcijanie odczuwają skutki tych zmian w wielu sferach życia codziennego.

Partner Open Doors, Novi, podkreśla: „Proszę, módlcie się za naszych braci i siostry w Indonezji, aby nie poddali się duchowi strachu, ale pozostali silni i mieli odwagę w tych trudnych czasach”.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan w Makassar i w całym regionie:

Módl się o pocieszenie i uzdrowienie dla wszystkich rannych w ataku.

Módl się, aby chrześcijanie w tej społeczności i w tym regionie nie dali się zastraszyć atakiem i innymi aktami wrogości, ale odważnie trwali w wierze.

Módl się o nadchodzące nabożeństwa wielkanocne w całym kraju, aby Jezus chronił swój Kościół i umacniał go w wierze.

Módl się za ekstremistów islamskich, aby Bóg działał wśród nich i otworzył oczy wielu na Jego łaskę i prawdę.

