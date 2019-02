Indie: Zniszczenie budynku kościelnego

9 stycznia we wsi Narnepadu na południu Indii zburzono budynek kościoła, ponieważ znajdował się on po zachodniej stronie wioski. Według osób za to odpowiedzialnych położenie budynku łamało zasady Vastu Shastra, hinduskiego systemu planowania i lokalizacji, podobnego do chińskiej praktyki Feng Shui.

Według pastora kościół spotykał się wcześniej w wynajętym hangarze, przeciw czemu też niektórzy mieszkańcy protestowali z powodu jego umiejscowienia po zachodniej stronie wsi. Gdy w zeszłym roku kościół nabył działkę pod budowę, starszyzna wsi uznała, że jest to niezgodne z hinduskimi wierzeniami. Mimo to, kościół rozpoczął budowę.

9 stycznia naczelnik wsi zwołał zebranie, by omówić zaistniałą sytuację, ale pastor Koteswara Rao był wtedy niedostępny. Naczelnik wpadł w gniew i rozkazał mieszkańcom wsi, by zniszczyli kościelny budynek. Członkowie zwierzchnictwa kościoła wnieśli skargę na policji, ponieważ dyskusja między nimi a starszyzną wsi w celu rozwiązania problemu nie przynosiła wcześniej żadnych pozytywnych rezultatów.

Pamiętajmy w modlitwach o przywódcach tego kościoła, prosząc Boga, by pomógł im rozwiązać konflikt i znaleźć sposób na zachowanie pokojowych stosunków z pozostałymi mieszkańcami wsi, szczególnie, gdy będą ustalać przyszłe plany odbudowy kościoła.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan