Indie: Zniszczenie budynków kościelnych

5 lutego, w dwóch oddzielnych incydentach, antychrześcijańscy bojówkarze zniszczyli w Indiach dwa budynki kościelne. Jeden ze zrównanych z ziemią kościołów był katolickim miejscem modlitwy i pomocy, zlokalizowanym w pobliżu miasta Mangalore w stanie Karnataka; drugi był protestanckim miejscem kultu we wsi Kistaram w Chhattisgrah.

Zniszczenia

Centrum Świętego Krzyża św. Antoniego zostało zbudowane 40 lat temu i służyło jako miejsce zgromadzeń chrześcijańskiej społeczności w Mangalore, a także ośrodek służby wśród pokrzywdzonych rodzin, dając schronienie szukającym pomocy. Jednak grupa hinduskich bojowników stwierdziła, że budynek jest nielegalny i należy go zniszczyć.

W próbie rozwiązania sporu ustalono, że 14 lutego odbędzie się posiedzenie sądu i wydano zakaz wchodzenia do budynku, dopóki nie zostanie podjęta oficjalna decyzja. Ignorując zbliżające się posiedzenie, 5 lutego na miejsce przyjechali oponenci z buldożerami i zaczęli wyburzanie. Kościół złożył raport na policji, nazywając zniszczenie „nielegalną czynnością, która wywołała kłótnię w miłującej pokój społeczności”.

Więcej zniszczeń

Budynek kościelny zniszczono też we wsi w stanie Chhattisgarh. Chrześcijanie z Kistaram zbudowali go około pięć miesięcy temu. W pokrytym strzechą budynku około stu osób regularnie uczestniczyło w spotkaniach modlitewnych i studium biblijnym. Według pewnych źródeł, komendant miejscowego komisariatu, Bhavesh Shinde, 3 lutego zjawił się w kościele i zażądał od chrześcijan zaprzestania spotkań modlitewnych. Ostrzegł członków kościoła, że jeśli dalej będą zbierać się na modlitwie, fałszywie oskarży ich o związek z Naksalitami, grupą radykalnych, komunistycznych buntowników, którzy w różnych częściach Indii powodują problemy.

Następnego dnia komendant wezwał dwóch mieszkańców wsi na spotkanie w komisariacie, każąc im podpalić budynek kościoła. Gdy odmówili, zagroził, że ich też oskarży o związek z Naksalitami. Następnego dnia o trzeciej nad ranem budynek został spalony. Gdy później tego dnia członkowie kościoła spotkali się z komendantem, usłyszeli ostrzeżenie, że pójdą do więzienia, jeśli jeszcze raz będą się tam modlić.

Komendant komisariatu odmówił przyjęcia raportu policyjnego z zajścia. Delegaci Forum Chrześcijańskiego Chhattisgarh wnieśli skargę do dyrektora naczelnego policji, domagając się dochodzenia w sprawie spalenia. Delegaci spotkali się też z Komisją Praw Człowieka i Komisją ds. Mniejszości.

Módlmy się…

Módlmy się, by w obu przypadkach zwyciężyła sprawiedliwość, prosząc Pana, by działał w sercach i umysłach Hindusów, którzy gwałtownie sprzeciwiają się chrześcijaństwu. Niech ów komendant komisariatu i inni zamieszani w zniszczenie budynków kościelnych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, w nadziei, że się opamiętają. Módlmy się, by wytrwałość chrześcijan ze wsi Mangalore i Kistaram nadal służyła jako niezachwiany przykład Bożej miłości i łaski, mimo wielkiej niesprawiedliwości, jakiej doświadczyli. W końcu módlmy się, by liderzy obydwu kościołów otrzymali mądrość w rozeznaniu najlepszego sposobu dalszych działań, a także zasoby, potrzebne do odbudowy ich miejsc kultu.

Źródła: Christian Solidarity Worldwide, International Christian Concern, Agenzia Fides

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

