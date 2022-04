Indie: Zakaz nawracania rozszerzony o stan Hariana

Mimo silnego sprzeciwu, a nawet strajków organizowanych przez polityków opozycyjnych, 22 marca parlament stanu Hariana w północnych Indiach przyjął projekt ustawy „o zapobieganiu bezprawnym konwersjom religijnym w Hariana”. Zadeklarowanym celem projektu jest wzbudzenie lęku wśród osób mogących angażować się w nielegalne czynności konwersyjne.

Nowa legislacja zabrania „konwersji religijnych, do których dochodzi na skutek niewłaściwej interpretacji, użycia siły, niesłusznego oddziaływania, przymusu, przynęcenia lub przy pomocy jakichkolwiek fałszywych metod, przez zawarcie małżeństwa lub dla jego zawarcia, co czyni go przestępstwem”. Zgodnie z projektem ustawy, oskarżony obarczony jest koniecznością udowodnienia, że nie użyto żadnego nielegalnego przymusu. Ustawa wprowadza karę do 10 lat więzienia za doprowadzenie do „nielegalnej konwersji religijnej”.

Nowo wprowadzone prawo będzie karać każdego, kto próbuje nawracać nieletnich, kobiety lub osoby należące do najniższych kast i plemion, czy przez przymus, czy w jakikolwiek inny sposób. W czasie debaty nad projektem politycy opozycyjni wyrazili obawy o zawarte w nim konsekwencje, twierdząc, że prawo będzie służyć pogłębieniu podziałów społecznych w kraju.

Często nadużywane

W Indiach prawa anty-konwersyjne są często nadużywane w celu umocnienia pozycji osób sprzeciwiających się chrześcijanom i ich przesłaniu. W lipcu 2021 roku International Christian Concern (ICC) opublikowało raport pokazujący negatywne skutki takiej legislacji w stanie Madhya Pradesh. Dowody wskazują, że od 9 stycznia 2021 roku, gdy w stanie wprowadzono nową legislację, mniejszość chrześcijańska doświadczyła wzmożonej fali prześladowań, objawiających się aktami bezpośredniego zastraszania i groźbami przemocy. Według tego raportu ICC w 2020 roku przed nowymi ograniczeniami zanotowano 25 udokumentowanych przypadków prześladowań. W ciągu sześciu miesięcy od wprowadzenia nowych praw ta liczba wzrosła do 48 przypadków, w których w sumie ucierpiało ponad 4200 osób, a co najmniej 47 kościołów zostało zamkniętych.

Módlmy się, by chrześcijanie w Hariana byli prowadzeni przez Ducha Świętego, gdy nadal z odwagą pełnią służbę w coraz bardziej wrogim środowisku. Módlmy się, by wierzący z tego indyjskiego stanu otrzymali od Pana mądrość, pokój i nieustanną pewność Jego obecności.

