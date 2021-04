Indie: Władze przyzwalają na prześladowania chrześcijan

W Indiach prześladowania chrześcijan zaczynają się w różny sposób. Na przykład sprzeczki na tle religijnym wśród rodziny i sąsiadów mogą przerodzić się w akty przemocy albo też otwarty sprzeciw wobec szerzenia ewangelii mogą wyrazić hinduscy przywódcy.

Mimo że takie sytuacje można zgłaszać policji, ochrona prawna chrześcijan nie zawsze funkcjonuje prawidłowo. Wręcz przeciwnie, często policja przyłącza się do prześladowań.

To tylko kilka z ostatnich incydentów, w które była zaangażowana policja…

7 lutego uzbrojeni bojownicy hinduscy zakłócili przebieg nabożeństwa w dwóch kościołach w stanie Madhya Pradesh. Napastnicy pobili członków kościoła, następnie przekonali policję do zatrzymania ponad 20 chrześcijan pod zarzutem udziału w „przymusowych konwersjach”.

Policja wiedziała o planowanych atakach i przybyła do wiosek, zanim się rozpoczęły. Jednakże nie zrobiono nic, aby zapobiec zniszczeniu budynków kościelnych i atakom na członków kościoła. Aresztowano pastora Malsingh Meda z wioski Bhamdakhapar wraz z 21 członkami kościoła. Również pastor Dilipsingh Vasunia z wioski Jambukheda został zatrzymany. Obydwaj zostali zwolnienie za kaucją i oczekują na proces.

„Obrażali pastora i ostrzegli, że (…) trafi do więzienia pod zarzutem nawracania

21 lutego miejscowa policja wraz z bojownikami przerwała spotkanie modlitewne w dystrykcie Ambedkarnagar w stanie Uttar Pradesh. Obrażali pastora i ostrzegli, że jeśli znowu będzie prowadził nabożeństwa, zostanie aresztowany i trafi do więzienia pod zarzutem nawracania.

Sześć dni później chrześcijanin Prakash Narayan został zatrzymany wraz z rodziną w wiosce Kallur w stanie Karnataka podczas odwiedzin u innej chrześcijańskiej rodziny. Niektórzy mieszkańcy wioski poskarżyli się policji, że ta rodzina angażowała się w konwersje religijne. Po przesłuchaniu wypuszczono Prakasha wraz z rodziną. Podpisali oni oświadczenie, że wizyta nie byłą związana z żadną konwersją.

Módlmy się o prześladowanych w Indiach

Pamiętajmy o wierzących w Indiach, których spotykają ciągłe prześladowania ze strony rodzin i sąsiadów, jak i władz. Niech rządzący uświadomią sobie, że są zobowiązani do równego reprezentowania wszystkich obywateli w tym demokratycznym kraju, jak mówi jego konstytucja. Módlmy się, aby wszyscy chrześcijanie doświadczający ucisku odpowiedzieli na to słowami i czynami, które będą odzwierciedlać miłość i łaskę Bożą, dzięki czemu przyprowadzą wiele kolejnych osób do wiary w Boga przez Jezusa Chrystusa.

Źródła: Morning Star News, Evangelical Fellowship of India

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

