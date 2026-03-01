Indie: Wieś sprzeciwia się pochowaniu 13-letniego chrześcijanina

W sobotę 14 lutego chrześcijańskiej rodzinie w dystrykcie Nabarangpur (stan Odisha) uniemożliwiono pochowanie zmarłego 13-letniego syna na publicznym cmentarzu – informują indyjskie media. Trwające w regionie napięcia mają związek z żądaniami przeniesienia lokalnego kościoła.

Bez chrześcijańskich symboli na nagrobku

Do zdarzenia doszło w wiosce Kapena, zamieszkanej głównie przez ludność rdzenną. Dziennik „The Indian Express”, powołując się na ojca chłopca, Krutibasa Santę, podaje, że 13-latek od dłuższego czasu chorował. Po jego śmierci rodzina planowała pochówek na publicznym cmentarzu, ponieważ w Kapenie nie ma cmentarza chrześcijańskiego.

Część mieszkańców sprzeciwiła się jednak pogrzebowi i zablokowała konduktowi żałobnemu dostęp do cmentarza. Gdy napięcie zaczęło narastać, rodzina postanowiła pochować syna na własnej działce. Także ta próba spotkała się z oporem – tym razem ze strony niechrześcijańskich krewnych.

Dopiero interwencja władz dystryktu i policji umożliwiła pochówek na terenie należącym do rodziny. Nastąpiło to po niemal 20 godzinach ogromnego obciążenia emocjonalnego. Warunkiem porozumienia było pisemne zobowiązanie ojca, że na nagrobku nie pojawią się żadne symbole religijne. Na rodzinę wywierano również presję, by wyrzekła się swojej wiary – chrześcijanie jednak odmówili.

Naciski na zamknięcie wiejskiego kościoła

Lokalni partnerzy Open Doors potwierdzają, że w wiosce mieszka około 30 rodzin chrześcijańskich. Już 25 stycznia grupa hinduskich ekstremistów wtargnęła do miejscowego kościoła i próbowała zmusić wiernych do wyrzeczenia się wiary w Jezusa Chrystusa. Gdy odmówili, napastnicy doprowadzili do zamknięcia kościoła. Od tego czasu budynek pozostaje zamknięty, a wspólnocie nakazano przeniesienie miejsca spotkań.

Chrześcijańscy liderzy w Indiach zdecydowanie potępili odmowę pochówku, określając ją jako działanie niezgodne z konstytucją, nieludzkie i naruszające wolność religijną. Władze lokalne zorganizowały rozmowy pokojowe między obiema społecznościami, a do wioski skierowano policję, aby zapobiec dalszym napięciom i przemocy.

Rosnąca presja na chrześcijan w całym kraju

Konstytucja Indii określa państwo jako świeckie, jednak środowiska hindusko-nacjonalistyczne dążą do nadania hinduizmowi statusu religii państwowej. Od czasu objęcia urzędu premiera przez Narendrę Modiego w 2014 roku wpływy radykalnych grup hinduistycznych wyraźnie wzrosły – zarówno w instytucjach państwowych, jak i w życiu społecznym.

W wielu regionach kraju odnotowuje się wzrost przemocy: dochodzi do napaści bojówek, tzw. zabójstw honorowych, ataków z użyciem kwasu oraz innych form agresji. Rozpowszechniana jest także dezinformacja na temat działalności chrześcijan, co dodatkowo podsyca niechęć społeczną.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2026 Indie zajmują 12 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie najdotkliwiej doświadczają prześladowań z powodu swojej wiary.

Źródło: The Indian Express, Open Doors